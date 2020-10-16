醫療展帶領業者 前進醫療防疫新時代

2020年「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」，因應疫情影響，除實體展覽外，外貿協會增設線上虛擬展，透過虛實整合、雙展共進，協助業者搶先布局後疫情時代商機。

經濟部工業局規劃「跨域智慧防疫館」，展出30個單位39項創新技術，提供參觀者以情境體驗方式，了解臺灣業者在檢測試劑、藥品、疫苗、科技防疫及遠距醫療等完整的防疫產業鏈。透過動態展示防疫國家隊所生產的口罩及防護衣的特色，讓民眾可以快速查詢全國參與防疫國家隊廠商。

經濟部工業局呂正華局長（左），在「2020年台灣國際醫療暨健康照護展」開幕典禮上，頒獎表揚傑出貢獻廠商。圖╱陳宗慶

外貿協會董事長黃志芳表示，臺灣疫情控制得宜，本年度「台灣國際醫療暨健康照護展」在各界的支持與努力之下如期開展，是我們引以為榮的事情，展覽中更聚集臺灣頂尖生醫業者，展示診斷試劑、疫苗藥品的研發成果，以及智慧防疫相關解決方案，完全展現臺灣業者跨域整合實力。

衛福部食藥署副署長陳惠芳強調，醫療器材是重要的防疫物資，臺灣在本次戰疫下從口罩進口國變成全球第二大生產國，防疫用醫療器材可以自產進而外銷，食藥署持續精進上市前把關與上市後監控，確保醫材的安全、效能與品質，並加強生醫與科技研究，以提升產業動能，升級臺灣醫療產業鏈。

工業局籌設「跨域智慧防疫館」，邀請經濟部陳怡鈴主任秘書、工業局呂正華局長、外貿協會黃志芳董事長、生物技術開發中心吳忠勳執行長等貴賓共同揭幕。圖╱陳宗慶

經濟部主任秘書陳怡鈴表示，「六大核心戰略產業」中的生物及醫療科技產業是經濟發展核心議題，經濟部工業局在本次會展籌組「跨領域智慧防疫專館」，主題橫跨「過去」、「現在」、「未來」三大防疫時間點，可一睹邊境防疫、智慧防疫、國際援助及疫苗研發成果。