打掃也有分等級？台灣清潔業龍頭首推「清潔分級認證」！

日本小學生以父親清潔工高階三段的職業而自豪，並因其父擁有清潔人員高級段數為傲。這種情形如果換作在台灣，也許就會有人不以為然，認為清潔工不過就是個收垃圾的，有些人甚至不肯承認，覺得這是低下階級的象徵。

隔行如隔山，「專業」適用於各行各業，需經長時間培育訓練而成。 只有學會尊重不同產業的專業，才能真正運用專業。而在台灣就正有企業正在默默努力這件事，深耕居家清潔產業第25年的「媽咪樂居家服務集團」旗下事業體『潔淨職人訓練學院』今年預定於10月18日，在集團旗艦總部實境訓練教室，舉辦清潔從業人員的檢定認證考試，期待能慢慢改變台灣看待清潔專業的視角。

『潔淨職人訓練學院』承襲媽咪樂20餘年培訓管家與逾400萬小時的客戶服務經驗值，隆重推出清潔從業人員的三階六級檢定認證標準，日後不僅是針對媽咪樂內部管家的檢定認證，也預計包括餐旅、長照、外籍勞工等任何與家事、清潔服務等相關行業；為相關求職者提供了一個完整的培訓認證課程，凡有心投入相關產業的學員，皆能由訓練分階機制，提升清潔從業人員的職能與收入，也能替經營業者提供教育訓練，進一步提升專業的清潔服務品質。

媽咪樂旗下的 潔淨職人訓練學院 ，提供職人專業化的教育訓練。圖/媽咪樂提供

除致力於推廣正確環保的清潔技術與知識，到訓練後習得專業的物理與化學清潔技巧，『潔淨職人訓練學院』更以系統化的方式與在地業者媒合，藉以獲得更多的實務工作經驗，也提升清潔從業人員的薪資水平、健康與安全。

媽咪樂曾在105年第一次對外舉辦清潔比賽獲得廣大迴響，再經由長時間的持續耕耘與彙整培訓經驗後，在109年完成分級認證機制並正式成立訓練學院，為台灣的清潔業寫下里程碑，並分享經驗碩果。2021年第一季預計將盛大邀請各方貴賓、長官、教授蒞臨指導，並透過大型居家服務技術演示，正式宣告『潔淨職人訓練學院』設立，期待未來台灣也能以不同視角看待居家清潔產業，放眼國際，也能與世界接軌。