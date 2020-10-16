加盟創業秋季大展 上萬民眾入場搶當頭家

下半年度最大規模的連鎖加盟創業大展，15號於世貿一館盛大登場，350個攤位，超過100個品牌登場，讓許多想要在疫情後創業的民眾湧入觀展，首日就突破一萬人入場，各連鎖加盟品牌也推出展期專屬創業優惠方案，讓許多民眾第一時間就下訂簽約，預估周末假期參觀民眾將比去年同期成長20％以上。

參展廠商擠滿人潮

。圖／台灣連鎖加盟促進協會提供



本次參展廠商種類眾多，其中早午餐業者有知名一線本土品牌弘爺漢堡、拉亞漢堡、麥味登、蕃茄村等，弘爺漢堡除了推出60萬零利率貸款外，還有10萬元菁英店東招募優惠方案，拉亞漢堡則推出70萬零利率加送全自動咖啡機，主打輕鬆創業吸引青創族群，麥味登則以推動智慧服務創新，攜手台新銀行推出MWDPay搶攻年輕族群消費者。

現場詢問度頗高。圖／台灣連鎖加盟促進協會提供

另外手搖飲料也是創業熱門選項之一，近期許多新創品牌廣受民眾歡迎，加盟創業的詢問度暴增，以主打網紅系飲品的舒油頭，今年展店迅速，幾乎每周都有加盟店開幕，秋季展只開放限定加盟名額，另外康青龍、功夫茶、黑沃咖啡，因公司經營穩定成長，詢問度也相當高。

許多新創品牌廣受民眾歡迎 。圖／ 台灣連鎖加盟促進協會

適逢進入秋冬時時節，暖心甜品及熱呼呼的火鍋滷味，也順勢推出加盟優惠，希望能夠搶佔今年冬季龐大飲食商機，以清原芋圓、洪媽珍圓、丐幫滷味等小吃廣受民眾歡迎，而跨足火鍋、燒肉的築間火鍋也推出保證獲利專案，讓許多民眾佇足詢問，另外主打被動收入的品牌也是本次展覽一大重點，像幸福水屋推動社區型淨水器，結合全聯、寶雅等強力通路，讓想多尋求一份穩定被動收入的上班族，成功開啟斜槓人生。

疫後 創業量能激增 ，現場熱絡。 圖／ 台灣連鎖加盟促進協會 提供

今年度台灣內需市場擴大，創業量能激增，讓整體創業市場大幅成長，連明年的2021年春季加盟創業大展，500格攤位也已經銷售超過一半，想要參展的品牌廠商千萬要把握一年一度，最大規模的創業加盟展會，有興趣的廠商可於展場詢問主辦單位台灣連鎖加盟促進協會，或電洽02-25235118 分機118、120，台灣連鎖加盟促進協會索取報展資訊。