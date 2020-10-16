華新醫材　獲頒「防疫國家隊感謝獎章」

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，全球確診飆破3700萬例，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。外貿協會原訂於6月份舉辦之「2020台灣國際醫療暨健康照護展」也因受到疫情影響，而延至10月15至18日舉行。政府為了感謝國內各公協會及企業為防疫的付出與努力，在10月15日開幕典禮中頒發「防疫國家隊感謝獎章」，表揚所有參與防疫單位。



面對新冠肺炎疫情，華新醫材集團鄭永柱董事長從今年2月開始，不眠不休帶領全體員工，全力投入防疫口罩生產，累計提供政府近億片口罩，以台灣製造厚實力，共同守護國人的健康，獲頒「防疫國家隊感謝獎章」。

蔡英文總統和蘇貞昌院長致贈的「防疫國家隊感謝獎章」。圖／業者提供

華新醫材集團所生產的口罩從2月開始接受政府徵用，這段時間從董事長至每位員工，皆戰戰競競在工作崗位上，一刻不敢鬆懈，每個員工都以身為口罩國家隊為榮。鄭永柱董事長特別感謝蔡總統及各級長官長期的關心，以及工具機國家隊日夜趕工組裝口罩生產線，還有國防部後備指揮中心所有弟兄辛苦協助，讓我們能夠放心全力趕製醫用口罩，提供給國人使用，在台灣防疫的路上有您們的陪伴真好，今獲頒「防疫國家隊感謝獎章」，希望將這份榮耀與大家共享。

這次的醫療展，華新醫材展示許多最新產品，最受矚目的是新世代氣密式醫用防塵口罩，鄭永柱董事長說，我們一步一腳印投入口罩的創新與研發，現在已經有豐碩的成果，我們以獲得六大國際發明金牌獎的超立體鑽石型口罩為基礎，透過更完整的結構設計開發了「防漏彈性膠墊」、「防漏雙側結構」、「防漏掛帶固定片」等口罩輔助結構，這些結構組合起來，就成為了我們引以為傲的新世代氣密式醫用防塵口罩，不論密合度、防漏係數與防護力都大大提升。

華新醫材參加本屆台北醫療展，攤位吸引許多參觀人潮。圖／黃俊榮攝

鄭董事長強調，新世代氣密式醫用防塵口罩是平面口罩革命性的突破，原本的平面口罩經過改造後將可達到N95口罩的效果，不僅口罩的密合度與防護加倍，而且和N95相比售價更便宜親民，最重要的是戴起更舒適，將可造福更多的消費者，讓大家得到更佳的安全防護。