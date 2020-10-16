榮光雙周刊2407期出刊

主任委員赴立法院進行業務報告 全力做好退除役官兵服務照顧

【記者傅希堯／報導】主任委員馮世寬日前赴立法院進行業務報告，他表示，穩定就業、安定生活、友善安老是退除役官兵對未來的共同期盼，他將全力以赴，率領輔導會同仁規劃推動理想與務實兼顧的創新輔導構想，和各界攜手一同以實際的行動，做好退除役官兵服務照顧工作。

主任委員指出，輔導會未來將繼續精進醫療服務，建構智慧高齡照護，目前已協助各榮家購置醫療儀器，今年一至八月在榮家進行的超音波檢查達1,007次，遠距醫療會診241人次，發展智慧醫療及精準照護，並新增馬蘭、高雄等六所榮家長照忘我園區共502床，提升照顧服務能量。

主任委員赴立院答詢。（記者林建榮／攝影）

在人才培育與促進就業方面，自108學年度第二學期起，退除役官兵就學學雜費補助由三至五萬元提高為四至八萬元，參加國家考試或公營事業就業考試相關補習及進修，亦可獲五萬元補助。並將成立跨部會工作小組，協助國軍官兵建立軍職之職能基準，讓官兵在營嫻熟之職能知識與技術，退役後可轉換取得民間技能證照，以無縫接軌職場。

主任委員表示，輔導會也計畫推動微型保險，讓生活困頓的退除役官兵獲得基本保險之保障，避免因意外事故使家庭陷入困境。輔導會也先後與郵局完成退除役給予專戶，及臺灣銀行優惠存款利息專戶開立事宜，落實退伍袍澤及遺族請領退除給與權益。同時，輔導會也正積極推動宜蘭縣藝文園區與興建榮民文化藝館開發案，開發收益將挹注安置基金，增加輔導榮民（眷）就學就業之經費。

主任委員最後表示，輔導會將深化與二次大戰協助我國國家之退伍軍人組織間聯繫，凝聚榮民僑胞之向心力。