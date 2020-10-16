音波拉提市場蓬勃 原廠呼叫line好友辨真偽

近年非侵入性的雷射、光電醫療技術輩出，台灣醫用雷射光電學會理事長彭賢禮醫師指出，「最近非侵入性的音波拉提、雷射，成為很多亞洲年輕女性嘗試的醫美項目。」但也因光電醫材太熱門，造成市面上出現非原廠正貨低價搶市。彭賢禮醫師呼籲民眾，未經保固的醫材恐怕傷及皮膚。為了顧及醫療品質，音波拉提原廠推出加入Line好友，直接輸入探頭序號，就能辨別探頭真偽，保障自己的權利。

台灣醫用雷射光電學會已成立三十六年，是個包含皮膚科、整型外科、眼科、泌尿科等跨領域的醫學會，由於光電醫學愈來愈精進，學會經常舉辦研討會介紹最新的技術，並邀請國內外專家舉辦相關人員的教育訓練，同時也提供空間展示新型設備讓更多醫師認識，大幅提升國內光電醫療水準，讓台灣的醫療環境更好。

行醫30年，使用過40多種醫美儀器的彭賢禮醫師強調「要有好的光電醫療品質，一定得搭配原廠的設備。使用未經核准的醫材，醫材品質無法保證，還可能造成皮膚傷害，不可不慎。除了使用原廠設備，也需要搭配原廠耗材及定期維修。至於醫師則需要定期接受新科技的在職繼續教育，才能讓民眾得到安全的治療。」

以時下最受歡迎的美國音波拉提為例，由於美國音波拉提有三種不同深度的治療探頭，分別是1.5mm、3.0mm、4.5mm，且美國音波搭配超音波即時影像系統，讓醫師將能量施打在筋膜層，也能避開不宜施打的區域，如此精密的技術，如果是採用非原廠的正貨，消費者的安全會大受影響，學會也提醒民眾，選擇療程不能只看價格，醫師的技術及儀器的來源同樣重要。

台灣醫用雷射光電學會與美國Ulthera原廠共同呼籲，民眾在選擇光電療法時，首重安全性。除了可於官方網站上查詢到原廠合格認證診所，美國Ulthera音波拉提也與國內150多家診所合作，推出掃QR CODE加「探頭驗證LINE@」成為好友，就能辨別探頭真偽，保障治療安全性，除此之外民眾若發現疑似違法醫材，也可逕向衛福部或警察機關檢舉，為個人權益把關。

如何成為「探頭驗證LINE@」好友呢？