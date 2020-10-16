亞尼克插旗北投石牌店暨歡慶20周年　祭出多項優惠活動

國內團購冠軍蛋糕名店「亞尼克」，15日插旗熱門養生住宅區「石牌商圈」成立新據點北投石牌店，為同時歡慶20周年，祭出多項優惠活動，並推出門市限定口味「鮮芋奶霜生乳捲」，期望能持續營造消費者品嘗甜點的美味體驗。

瞄準石牌捷運旁、傳統市場與夜市商圈等生活機能成熟商機，鄰近榮總與振興醫院，兼具休閒醫療的最佳生活環境，因此決定拓點於北投石牌店，為感謝捲迷及回饋40萬會員的支持，開幕前三日(15至17日)祭出每日前30名消費者可享100元優惠價購得「亞尼克生乳捲－原味」乙條；自即日起至11/15止，民眾於新門市消費滿2000元，免費送「原味生乳捲」乙條；11/15前加入該店LINE@在地生活圈，即可限量獲得「50元折價券」；並於社群IG或FB打卡可享手工餅乾隨手包系列現折50元，數量有限，送完為止。

開幕首3日，每日前30名消費者可享100元優惠價購得「亞尼克生乳捲－原味」。圖／亞尼克提供

北投石牌店坐落於石牌捷運站旁，為目前熱門養生住宅區。該店呈現出品牌一貫採用生乳的白色視覺感搭配紅色LOGO的設計風格，並秉持著「分享。讓心融化」為企業經營理念，堅持嚴選安心健康的好食材，提供多款美味甜品，用心態度服務消費者，讓石牌商圈享受幸福的甜點體驗。

「鮮芋奶霜」門市限定開賣 滿額再送原味生乳捲

亞尼克自2013年推出經典人氣甜品「亞尼克生乳捲」後，掀起全台團購熱潮、連續多年勇奪網購蛋糕冠軍，提供逾百款口味，創下年銷百萬條佳績！

自南部門市推出限定口味「鮮芋奶霜」生乳捲後，每次北上舉辦快閃販售活動即受捲迷廣大回響。食材採用北海道奶霜與豐厚香醇的檳榔心芋泥一起捲入Q彈的泡芙蛋糕中，芋泥融合乳香的極致雙味製作而成「鮮芋奶霜生乳捲」，成為北投石牌店的限定甜品。

4款秋冬限定厚重濃郁系甜點隆重上市

亞尼克推出4款適合秋冬品嘗的厚重濃郁系甜點，滿足消費者多元化的需求。如跨界攜手BT21共同打造的「巧克力雪糕生乳捲」，採用比利時54％巧克力，融合北海道奶霜，呈現出雪糕般冰涼綿密口感，搭配特黑泡芙蛋糕與北海道奶霜，讓巧克力迷感到驚豔；新品「栗香巧克力」，嚴選法國安貝栗子泥，運用蘭姆酒香凸顯栗子濃郁的甘甜風味，再融入特調奶霜，呈現法式甜點的細膩層次。

北投石牌店限定口味「巧克力雪糕」生乳捲壓軸登場。圖／亞尼克提供

另一款以愛心造型呈現的「甜心提拉」，細膩的瑪斯卡邦起司，融合清爽乳香、咖啡香與酒香，入口即化的香滑濕軟令人心醉！另外，針對暢銷的生乳捲系列推出單片特殊口味生乳捲─「咖啡歐蕾」，特選咖啡與北海道奶霜，搭配咖啡凍、牛奶巧克力酥菠蘿與蛋糕表面上咖啡糖粉，呈現多層次的口感。

亞尼克董事長吳宗恩表示，布局門市據點首重顧客的便利消費性，為看準石牌地區的消費商圈、醫療生活機能健全，以及廣大的公園綠地休閒空間，因此設立北投石牌店，讓生乳捲的美味，提供給消費者更多元選擇並傳遞到更多地方。

秋冬換季新品推出4款秋冬限定厚重濃郁系甜點。圖／亞尼克提供

吳宗恩透露，目前包含夢想村品牌，已成功展店21家門市，計畫將於11月再進駐新莊，年底前預計再拓展至桃園、苗栗與屏東等地，目標朝向布局全台市場邁進。