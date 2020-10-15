麥味登首度跨足行動支付 聯手台新商銀、益欣資訊推出MWD Pay年底登場

揚秦國際企業（2755）旗下早午餐知名品牌麥味登首度跨足行動支付領域，聯手台新國際商銀與佳世達集團旗下的益欣資訊盛大推出「MWD Pay」新服務，全新整合線上及線下的行動支付工具，於國際連鎖加盟暨創業大展秋季展中受到高度矚目。

台北國際連鎖加盟暨創業大展秋季展15日舉辦開幕典禮，在經濟部商業司司長李鎂見證下，由揚秦國際企業執行長卓靖倫、台新國際商銀支付金融處副總經理黃天麟、佳世達智能方案事業群總經理暨益欣資訊董事長李昌鴻，共同簽署合作備忘錄，為響應國家政策，宣示在地連鎖加盟產業致力推動數位轉型的決心。

卓靖倫表示，繼2017年與PChome旗下「Pi拍錢包」合作推出線上支付後受到廣大回響，今年年底將推出MWD Pay新服務，只要進麥味登APP，運用台新銀行提供Pay+服務綁定信用卡，點餐後即可進行線上行動支付，也可於已開通行動支付的門市進行線下掃碼付款，線上或門市消費皆可累積紅利點數。

根據金管會統計報告，新冠病毒疫情爆發以來，為減少實際接觸，台灣新增不少行動電子支付使用者，行動支付使用率明顯上揚。同時身兼台灣連鎖加盟促進協會副理事長的卓靖倫表示，因應後疫情時代來臨，逐漸轉變消費與支付型態，因順應消費方式改變，積極布局才能突破產業困境。因此麥味登APP結合MWD Pay新服務，將讓消費者點餐與付款更快速與便利，並符合「非接觸新經濟」趨勢。未來將持續採用異業合作方式進行跨平台點數交換，帶動加盟產業大舉投入紅利點數流通戰場。

黃天麟指出，協助麥味登 App建置整合支付功能，能讓上班族提前點餐並節省學生族群候餐時間，家長亦能透過綁卡支付讓孩子順利解決 三餐，並且在店內導入掃碼收單機制，提供店家輕鬆收款服務，避免忙碌中找零的困擾，充份讓台新銀行生態圈吸引消費者並產生高黏著度。

李昌鴻強調，益欣資訊擁有豐富的整合及導入經驗，在行動支付的整合數量為業界最高。自2018年起全面整合海內外的主流行動支付與全通路平台，與佳世達集團合作已服務逾3萬家台灣餐飲零售業，已啓用超過10種支付方式。

藉由此高階串接技術，麥味登推出MWD Pay結合APP應用與會員紅利點數機制等，引領早午餐領域與餐飲科技在會員行動支付上有更深度的合作，未來將領航國內餐飲業界，邁向新的應用模式並打造更多成功實例。

揚秦國際企業品牌部總監翁浩軒透露，2021年將計畫更適合的場域打造更具設計元素與高質感的門市風格，以滿足各種不同品味消費者的需求，並持續穩健經營朝向每年拓展100餘家店目標，預計2020年底前完成上櫃計畫。