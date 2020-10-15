磐石保經攜手台大保經 「千里傳愛11」送愛到偏鄉

已連續11年傳愛到偏鄉的磐石保經「千里傳愛」公益活動今(15)日12名單車勇士從台北內湖啟程，將展開為期9天的環台傳愛旅程。磐石集團董事長陳照表示，「千里傳愛11」活動獲得各大合作保險公司共同響應支持，一起傳愛到偏鄉，尤其許多偏鄉的孩子，因為這項計畫獲得支持，11年前幫助的孩子都已經上大學了。

偏鄉孩童教育在台灣是持續受到關注的議題，偏鄉孩童面臨的不單是資源的匱乏，有超過20萬名孩子更因單親、隔代教養、家庭經濟等原因而被疏忽照顧，導致孩子在學習、營養、同儕關係、自我認同上受影響；成長過程更是缺乏陪伴與文化刺激，孩子們需要更長期的資助，也需要更多團體、企業以及志工的陪伴與支持。

磐石集團秉持以愛為核心的理念，長期致力於落實社會公益活動，每年10月與伊甸基金會共同舉辦的「千里傳愛」公益活動，活動內容包含單車環台，帶動公益活動到台灣每一個角落。募款活動，持續給予實質的幫助。志工團隊，帶動業務團隊參與社會服務提供技能給偏鄉的學童。

今年磐石集團旗下磐石保經與台大保經共同招募訓練12名單車勇士，由台北出發，以單車環台沿途經台灣各縣市，號召社會大眾一起傳愛到偏鄉。於環台同時進入偏鄉地區，帶領孩子們進行「人生存摺大富翁」遊戲，讓孩童於遊戲中學習正確理財觀、教導孩童記帳、培養孩童人際關係，也將金融知識及風險保障控管融入在「人生存摺大富翁」遊戲中，讓孩子了解面對風險時，保險規劃的重要性，藉由實際行動累積自己的人生存摺，幫助孩子們一點一滴儲值夢想的資本，更重要的是在自己有能力時，也懂得發自內心的去分享，幫助需要的人，達到不說教更有效的正確人生存摺管理。

其次，11年來該項活動已募集超過2500萬元的愛心捐款，募款所得全數捐給伊甸基金會「象圈工程計畫」，累計幫助超過2600名學童，未來將幫助更多偏鄉學童無後顧之憂的成長。磐石也組志工團隊，帶動團隊參與社會服務提供技能給偏鄉的學童。除了努力做保險業務更是主動擔任志工。累積志工人數近200人，累積服務時數33,588小時。

「千里傳愛11」獲得富邦產物保險股份有限公司、新安東京海上產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司各捐款十萬元。英國保誠人壽、明台產物保險股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司也都共襄盛舉捐款給千里傳愛的活動，盼能穿針引線帶給偏鄉兒童更多的幫助。多的幫助。磐石集團陳照董事長表示企業齊心將愛傳遞至偏鄉，更期盼未來能號召更多企業善盡社會責任，關心社會上需要幫助的人，散播更多愛與善的種子。更多詳細資訊歡迎至『千里傳愛官方臉書』進行了解，並邀請您加入「磐石集團千里傳愛」堅定守護的行列，讓偏鄉孩童透過陪伴獲得改變的力量，帶著滿滿的愛與希望向未來邁進。

磐石保經邀請武塔國小小朋友赴台北表演，展現原民愛沒有距離，磐石集團董事長陳照與小朋友共同合影。圖／蔡淑芬

在單車環島啟程記者會中，磐石保經邀請武塔國小小朋友精彩的表演透過他們的表演展現愛沒有距離，今年磐石集團準備了一份特別的禮物「台北半日遊行程」帶小朋友去最愛的台北兒童新樂園。