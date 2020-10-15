「低碳溪遊，健康樂活」全民健行活動11月7日大溪登場

桃園市大溪區公所將於11月7日(六)上午舉辦「大溪區109年全民健行活動」，預計邀請10,000名民眾共同參與，除了健走外還有舞台表演及好禮抽獎等精彩活動，歡迎大家呼朋引伴報名參加。

今年的大溪健行選擇在剛落成的「石門水庫溪洲旅遊服務區」起走出發，健行路線全長約5.5公里，途經大漢溪畔自行車道、螢光蝶舞綠濕地、溪州福山巖等知名景點，帶領民眾體驗溪洲地區的觀光、生態與信仰特色，並邀請到福山巖三太子、丫桃園哥、艾克樂團等團體來到現場與民眾同歡。本活動一律採取事先報名，將於10月20日(二)上午9點起同步開放網路、公所以及里辦公處3種報名管道，10月23日下午4點截止報名，名額有限額滿為止，網路報名限額3,720名，公所報名限額1,800名；大溪居民也可以至里辦公處報名，每里開放160個名額，希望能以多元管道讓更多民眾可以報名前來共襄盛舉。

報名成功的民眾記得在活動當天6點至7點至主會場完成報到手續，走完全程核章即可兌換知名運動品牌─飛狼的時尚單肩包，還能參加摸彩活動，計有捷安特電動自行車、50吋液晶電視、Switch主機、掃地機器人及氣炸鍋等47項市值超過20萬元的禮品，歡迎民眾來運動抽大獎！市政府副秘書長邱俊銘表示，大溪近年舉辦的全民健行活動都成功吸引萬名民眾參加，每年都選擇不同的路線，希望民眾在培養健走習慣的同時，也能深入探索大溪之美，藉此推廣地方特色。

大溪區長陳嘉聰呼籲，為了落實防疫新生活運動，提醒民眾配戴口罩、配合進場測量體溫等防疫措施，如生病或體溫超過37.50C者務必在家休息或就醫。主辦單位提醒由於活動是日參加人數眾多，為避免車流混亂，開車前來的民眾請從康莊路五段轉進福山路，遵循指示牌與工作人員引導進場停車，如現場車輛過多，主辦單位在迎富送窮廟停車場備有接駁車往返主會場，歡迎多加利用。