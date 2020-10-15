2021新時代行銷科技先鋒會解秘 向數位龍頭奪回品牌競爭力

當鯊魚長了翅膀，該如何跟會飛的鯊魚分一口肉吃？這不是一首新詩，而是活生生發生在你我周遭的現實。這些血淋淋的案例說明了產業的疆界正在瓦解，這些長了翅膀的鯊魚正在各產業間游走，只要一逮到機會，就會反噬你一口。如何在競爭愈來愈嚴苛的市場劫後餘生？日前舉辦的「2021新時代行銷科技先鋒會」，試圖從不同的面向，告訴你如何「向數位龍頭奪回你的品牌競爭力」。

過去大家在做數位廣告行銷的時候，總習慣將廣告投放給Google、FB、LINE三大數據龍頭，也間接地將你的數據都貢獻給他們。海富智慧科技（HIGH5）創辦人朱浩賢開宗明義就說，大數據時代最該做的事，就是從三大數據龍頭手中拿回資訊的主控權。現在做行銷，最重要的就是掌握「行銷數據化」、「行銷透明化」、「行銷智慧化」三大方針，首先靠好的創意互動與試用體驗，把數據主導權拿回自己的社群平台，取得數據之後再跟進做到「數據透明化」，只在對的時間、對的管道傳遞客戶要的資訊，最後要善用科技的力量，運用人工智慧聊天機器人（AI Marketing Chatbot）、人工智慧圖像辨識（AI Image Recognition）及人臉辨識（AI Facial Recognition）等自動化技術，奪回自己的品牌競爭力！

「行銷不只是心理戰，更是科學戰！」朱浩賢指出，要打贏這場持久戰，必須要有數位轉型做後盾，也因為HIGH5提供一站式的行銷服務，成功協助客戶掌握了大數據，也讓客戶的行銷模式愈見清晰。包括台新銀行、南山人壽、Chocola BB、香格里拉遠東大飯店、中保無限、Discovery頻道、嘉義購物節等都在HIGH5的智慧自動化行銷服務下創造專案佳績。

深諳數據重要性的資誠企業管理顧問董事陳念平表示，錯誤的行銷在網路上屢見不鮮，廠商花大錢買廣告，打的卻是消費者幾天前就下單的產品，會造成這樣的狀況，問題就出在網路上很多資訊都沒有採實名制，在資訊不正確或是不充分的狀況下，行銷完全失效。大數據時代要真正做到全面包覆客戶，必須以客戶需求出發，掌握到客戶所有最新狀態，做到360度的檢視，從基本資料到財務類資訊、內部交易資訊、風險資訊，再延伸數據，從而做好客戶關係管理、營運績效管理。