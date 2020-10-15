桃園觀音萬聖南瓜節創意登場 暢玩夢幻南瓜馬車

蓮花季之後，桃園觀音區本週迎來南瓜節！適逢孩子們最愛的萬聖節將至，將打造成最歡樂的萬聖親子城，特別舉辦109年度「桃園觀音萬聖南瓜節」，於10月17日至11月1日在蓮花園休閒農業區搞怪創意登場！

日前舉辦的桃園觀音萬聖南瓜節記者會中，副秘書長邱俊銘致詞，並邀請大家一起前來參與。圖／業者提供

據副秘書長邱俊銘表示，每年的桃園觀音萬聖南瓜節總是吸引大量遊客共襄盛舉，今年這活動也來到第三屆，除了延續歷年活動傳統，結合觀音區特色農產南瓜與西洋萬聖節慶，打造許多「網美必拍景點」之外，今年更大陣仗邀請到「夢幻南瓜馬車」親臨活動現場，希望大家都能過一個歡樂夢幻、驚喜不斷的萬聖節。

為了吸引更多年輕家庭來現場參觀，10月17日上午10時在桃園市觀音區蓮花園休閒農業區-遊客服務中心旁停車場，舉行的「桃園觀音萬聖南瓜節」開幕活動中，會邀請小朋友最喜愛的YOYO家族中的西瓜哥哥、天竺鼠姐姐，帶來活力四射的開幕表演，同時在萬聖南瓜節活動期間的每個週末，也會不斷推出各式各樣的親子活動，如：南瓜萬聖宴、南瓜雕刻彩繪、鬼怪糖果DIY、香氛蠟燭DIY、百鬼出遊、試膽鬼屋、化妝舞會大賽等一系列好玩、好拍又應景的萬聖節活動，一定可讓家中的寶貝們有一個非常愉快的出遊回憶。

位於蓮花園休閒農業區內的各家休閒農場，也將在「桃園觀音萬聖南瓜節」中，一同推出精彩的親子農事體驗，如：挖地瓜、秋葵採摘、製作洛神花蜜餞與千人焢窯等活動，讓每一位來桃園觀音區的民眾，都能品嘗當地特色的農產料理，也可嘗試都市少見的農事體驗。

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