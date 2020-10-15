崑山科大協助台南東山區成立數位機會中心 今揭牌

崑山科大輔導團在教育部及臺南市政府教育局支持下，協助轄下東山區成立數位機會中心，並於今(15)日舉行揭牌儀式，未來將教導偏鄉銀髮族活用3C，協助青農接軌商機，期再創東山榮景。

教育部及臺南市政府教育局積極弭平城鄉數位落差，有鑑於臺南市東山區數位落差嚴重，在社區番社蔬果聯盟的青農及在地里長的需求建議下，教育局及崑山科技大學數位機會中心輔導團隊，協助東山國小通過教育部審核，於該地黃河南圖書館設立東山區數位機會中心(下稱東山DOC)，並於今日正式揭牌啟用。

東山DOC揭牌典禮結合教育部年度訪視活動舉行，由區域立委賴惠員、資訊及教育司高級管理師許雅芬、臺南市教育局副局長王崑源等共同揭牌。

該揭牌道具頗有巧思，以東山區地圖為外型的東山DOC牌匾有九個圓洞，每一個協力單位代表必須將單位圓牌嵌入圓洞，象徵東山DOC能營運長長久久，禮成之後便直接進行東山DOC的年度訪視。

教育部的年度訪視除了呈現東山DOC的各項KPI，也展示東山DOC文化面、教育面、經濟面等特色。文化面著眼於東山170年的國定民俗「碧雲傳香」的行銷與文化典藏，與在地文史工作室「番社庄文史工作室」合作，提供課程與技術，完成第一年成果「東山迎佛祖」紙本摺頁，未來持續朝向多語系及電子書來深化數位機能。

東山數位機會中心正式揭牌，圖為東山DOC展示特色與成果。圖/崑山科大提供

教育面整合東山國小新住民學習中心特色，和新向陽協會(新住民NGO)合作，致力推動新住民資訊與3C數位教育，協助新住民姊妹更適應臺灣生活；經濟面則攜手東山青農團體與番社蔬果聯盟、家、蜂和小鎮、東和蜂、藍色鴨子等個人工作室，藉由DOC課程提升青農的商業攝影、行銷、網路經營能力，再透過DOC網站及粉專協助行銷東山的特產，增加青農獲利與穩定生活，讓東山再創榮景。

崑山科技大學資管系計畫主持人賴正文副教授表示，東山老年人口比例高、數位落差等級高，讓我們看到在地對數位學習的需求，聆聽在地需求都是我們DOC輔導團隊和東山國小可以努力的方向，期待東山DOC成為新一代數位學習典範。

新向陽協會理事長潘羽姍身兼學員及講師雙重身分發言表示，感謝教育部、臺南市政府及東山國小，特別關注新住民姊妹的數位學習，更讓我有機會來擔任講師，運用我語言優勢來幫助姊妹更快學會數位課程。