台中南天宮熱心公益 今於潭子發放愛心物資造福弱勢族群

熱心公益不遺餘力的台中南天宮，繼13日於三義鄉公所進行發放300箱愛心物資後，今（15）日上午10：00於台中潭子區公所繼續發放400箱愛心物資發放予各低收入戶傳愛造福弱勢族群。愛心物資包含沙拉油、白米、麵條、罐頭、飲料、麥片等。台中南天宮主委吳光雄表示：「人生在世，貴盡忠孝節義等事，方於人道無愧，可立於天地之間」。

台中南天宮主委吳光雄（右）親自發放愛心物資。圖／許俊揚攝

台中南天宮自成立以來，發送白米與愛心物資近70載，全國捐贈物每年從不間斷，每年都有開放需求民眾於網路上申請，採郵寄方式傳愛給全國各角落。今年特地安排近10台車浩浩蕩蕩跨縣市發放愛心物資，第一站於苗栗三義，及台中南天宮主委吳光雄的故鄉開始回饋地方鄉里，未來計畫若有足夠的物資，將親自運送跨足中、彰、投，甚至到全國各鄉鎮親臨當地進行發送，更期盼透過大眾的力量，發揮傳愛精神，造福更多弱勢民眾。

台中南天宮於台中潭子區公所發放400箱愛心物資。圖／許俊揚攝

吳光雄說，每年普渡期間，許多信眾的供品選擇捐贈弱勢獻愛心，與台中南天宮共同來推行慈善與互助互愛之精神，才能有更充足的物資發放給民眾，讓真正有需要之民眾、家庭得到更為適切的生活關懷與支持，捐贈普渡品來自全台各方愛心人士共同參與。

台中市議員周永鴻（右）特地前往愛心物資發放現場力挺公益，與台中南天宮主委吳光雄（左）合影。圖／許俊揚攝

台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列。

台中南天宮的愛心物資車。圖／許俊揚攝

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