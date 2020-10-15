彰化生活美學館「Eye玩客」活動 中部場與視障朋友穿越森林秘境看見生命樂章

文化部所屬國立彰化生活美學館針對視障者舉辦的「Eye玩客」活動，南部及北部兩場次皆大受好評，年度最終場中部場，於今(15)日舉辦，除選定「森林祕境：生物學家的自然觀察年誌」的點字書之外，更延伸規劃與書籍內容理念有關的「鳳凰谷鳥園生態園區的穿越森林秘境、看見生命樂章」活動，行程有鳳凰谷鳥園生態園區、竹山小鎮等，透過導覽、體驗、探索與學習，讓視障朋友在點字閱讀之餘，更能身體力行，透過五感開拓視野，感受自然旅程。視障者朋友們都玩得不亦樂乎，也讓參與志工對視障朋友的同理心更進一步的加強與認識。

彰化生活美學館連續8年為視障朋友舉辦活動不餘遺力，每年為視障者選書製作電子點字書及數位有聲書，並持續規劃適合視障朋友參與的閱讀推廣活動。彰化生活美學館表示，透過文化活動與平權教育，提升弱勢族群文化近用權；每場活動都招募大量的陪同志工，在接受14小時口述影像人才專業培訓課程後，由志工一對一陪同視障者進行活動，除協助定向引導外，也由志工以口述影像方式描述所見，協助視障者對於所接觸的事物有最深入的體驗與理解。

該系列活動由啟得事業有限公司執行，初衷希望透過提供視障者參與文化活動的契機，並增加社會大眾對於視障者的認識與同理心，落實文化平權理念，讓社會充滿溫情及希望。