德國館於2020台灣國際智慧能源週展出

德國經濟辦事處的服務執行單位-博智顧問有限公司於2020台灣國際智慧能源週籌組第四屆德國館。德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg） 表示 :「再生能源發電及產業的轉變已成為政治訴求，客戶對環保產品的需求也已提升。這也代表著，在台灣和德國等工業化經濟體中，我們可看見綠色能源做為發電生產資源的需求正在急遽增加。」

2020年1月至9月，德國再生能源幾乎佔德國總電力消耗的53％。這項新紀錄反映出自2010年德國政府實施能源政策以來，潔淨能源在德國能源結構中持續增長。在2019年再生能源發電首次超越褐煤和硬煤。風力能源為最大的再生能源，市場份額為51.6%，其次為太陽能19.5%。

林百科強調：「在過去二十年中，德國企業於再生能源領域積累了豐富的經驗。 這不僅增強了德國產業及其產品，而且使德國企業成為台灣企業於再生能源領域的理想合作夥伴。許多人渴望與台灣合作夥伴分享其專業知識，以實現台灣政府的能源轉型目標。我們很高興加入德國館的參展廠商，分享他們的專業知識。」

今年參與德國館的廠商包括：台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(K0230) 及亞歐國際投資顧問有限公司(K0331)。台灣德國萊因公司提供諮詢服務、工程和再生能源技術安裝領域的專家。亞歐國際投資顧問公司為提供離岸風電發展計畫專家。