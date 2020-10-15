法式魅力來襲！ 法比歐出席私密保養精品—Relove信義快閃一日店長

知名私密保養精品Relove，廣受消費者推崇，並有「私密保養界Jo Malone」稱號！擁有多項重量級私密保養品的Relove今年二度受邀參與VOGUE時尚週活動，受疫情影響，消費者對於自身的健康與保養更是全方位的提升與重視，參與時尚週活動的民眾熱情不減，精巧的展間人潮絡繹不絕。Relove今年更是發揮別出心裁的巧思，擴大展示空間設計，打造出一個夢幻粉色系的快閃小屋，吸引不少經過民眾入店選購或在店外打卡拍照，更重磅邀請年度男性產品代言人法比歐親臨時尚快閃店。

Relove在私密保養界持續堅持優良的商品品質，低調耕耘的同時持續締造輝煌業績，甫上市的新品「男性私密潔淨凝露」更找來法國質感男星—法比歐擔任年度男性產品線代言人，產品核心價值在於提倡一個健康理念「在意私密清潔是一個質感好男人必須具備的生活態度與品味」。私密清潔的觀念不該只深植於女性，好好清潔愛自己的理念必須建立在所有大眾身上，畢竟這是一種互相尊重的態度同時代表自己朝更健康的生活品味邁進。

「男性私密潔淨凝露」由法國質感男星—法比歐擔任年度男性產品線代言人，提倡一個健康理念「在意私密清潔是一個質感好男人必須具備的生活態度與品味」。圖／捷醫國際提供

Relove於10月17日(六)下午3點30分，邀請法比歐本人親臨時尚快閃店(信義區香堤大道)擔任品牌一日店長，現場不僅安排有趣的擲骰子比大小活動，同時加碼抽出法比歐親筆簽名瓶！而近期熱度正高的知名影集「艾蜜莉在巴黎」熱潮持續發酵，全球正吹起一波法式魅力型男潮，法比歐本人帥氣、暖心、親民的溫暖形象，其迷人的笑容足以成為此次品牌活動的一大亮點！現場同時安排產品試香的票選活動、拍立得留影紀念等，就是要讓所有粉絲感受到法比歐店長難以抵擋的親民魅力。