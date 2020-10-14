台灣拜耳研發口服避孕藥　讓男性與女孩掌握避孕自主權

今年口服避孕藥問世達60周年，又適逢勵馨基金會青少女懷孕服務20周年，台灣拜耳特別力邀知名婦產科醫師林靜儀及勵馨基金會共同親臨「女性自主避孕座談會」，針對青少女非預期懷孕，從醫師門診經驗及青少女懷孕服務現況進行分享及探討，並共同呼籲青少女應掌握避孕自主權及生育計畫，提升女性社經地位與落實兩性平權。

台灣拜耳總裁楊玉蘭強調，長期致力專精女性健康領域，研發創新治療方法來改善民眾的生活，而發明口服避孕藥，使女性有掌控身體的能力。

超過7成未成年懷孕女性求助勵馨 強化正確避孕觀念降低非預期懷孕

勵馨基金會執行長王玥好表示，長期服務經驗發現，由於許多青少女避孕知識不足導致非預期懷孕，是因避孕決定權交給男方，因此讓青少女承擔懷孕後果；若無法獲得男方或家人支持，懷孕青少女即刻會面臨人生重大計畫轉變，如學業、經濟來源及教養問題，並需要社福機構協助。

勵馨台北分事務所王淑芬主任指出，根據2019年服務立案的590位懷孕求助個案統計顯示，將近5成（48.1％） 未滿18歲的未成年青少女懷孕，另外有1成（11.7%）個案為非預期重複懷孕者，需要提供更多資源給予協助。

為落實有效避孕措施，須讓女性充分體認並掌握自己的身體權，包括行使性同意權及生育規畫權，因此勵馨基金會可提供懷孕青少女照護服務，並希望從源頭管理，因此近期積極進入校園進行避孕宣導，可望能降低青少女非預期懷孕的機率。

男性全程正確使用保險套 女性服用常規避孕藥

中山醫學大學附設醫院婦產部林靜儀醫師表示，其實生育健康不該以年紀作為「正確」或「不正確」的界定，充分準備好懷孕並獲得生育決定權，在進入生育計畫前是否有正確且積極的避孕措施，避免非預期懷孕，才是應該努力的方向。

林靜儀醫師補充，不論男孩、女孩都須避孕，青少女最常見的避孕迷思，以為每日吃常規避孕藥會傷害身體，而事後避孕藥只要吃一顆較不傷身，其實事後避孕藥是採用高劑量的黃體素延遲排卵，容易產生亂經與內分泌失調的副作用，因此不能濫用事後避孕藥，以免影響身體健康。

另外計算安全期或體外射精也是相當不可靠的避孕方式，目前最理想避孕方式即採用「雙重防護」避孕，亦即女性服用常規避孕藥，男生全程且正確使用保險套，避孕效果可高達99.9％，並能預防性傳染病。林靜儀醫師建議能固定在睡前服用常規避孕藥，減少遺忘服藥與初期頭暈等不適症狀發生，若前一晚忘了吃，隔天早上起床補吃一顆，就不會影響避孕效果。

為響應口服避孕藥問世60周年，拜耳計畫於2030年前將提供中低收入國家共1億位女性生育計畫服務，支持聯合國朝向永續發展目標邁進。