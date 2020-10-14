伸出手擁抱愛，高雄住商冬日送暖

以為消費者「開啟美好的家」為職志的住商不動產，多年來積極從事社會公益，今年位於高雄的住商不動產加盟店更自發性與設立34年的創世基金會進行深度合作，以對於社區奉獻的心，關懷街友、獨居長輩、植物人家庭、清寒單親媽媽等需要被關懷的族群，從10月1日開始，到12月31日止，只要簽約成交，就捐款給創世基金會，全數幫助植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30活動。

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，住商不動產創業以來，強調德與愛的企業文化，吸引了許多志同道合的夥伴加入，也形成善的循環。多年來住商機構固定與公益團體合作，幫助社會上需要幫助的族群。今年有鑑於疫情關係，公益團體捐款普遍減少，因此發動「伸出手、擁抱愛」公益活動，只要成交就會定額捐款，不只是關懷弱勢，更希望能讓愛心充滿整個社會。

住商機構董事長陳錫琮對於加盟店自發性的贊助公益活動非常欣慰，他說，社會的善念在於點滴累積，身為住商人，很樂於看到住商同仁對社會與公益的回饋與愛心，這些都將是社會走向正念的重要力量。也希望藉著住商不動產的發起，讓社會大眾都能勇於、樂於行善，讓台灣充滿愛的力量。

以為消費者「開啟美好的家」為職志的住商不動產，多年來積極從事社會公益，今年位於高雄的住商不動產加盟店更自發性與設立34年的創世基金會進行深度合作，以對於社區奉獻的心，關懷街友、獨居長輩、植物人家庭、清寒單親媽媽等需要被關懷的族群，從10月1日開始，到12月31日止，只要簽約成交，就捐款給創世基金會，全數幫助植物人常年服務暨第31屆寒士吃飽30活動。

住商機構高屏澎區協理林祺博表示，住商不動產創業以來，強調德與愛的企業文化，吸引了許多志同道合的夥伴加入，也形成善的循環。多年來住商機構固定與公益團體合作，幫助社會上需要幫助的族群。今年有鑑於疫情關係，公益團體捐款普遍減少，因此發動「伸出手、擁抱愛」公益活動，只要成交就會定額捐款，不只是關懷弱勢，更希望能讓愛心充滿整個社會。

住商機構董事長陳錫琮對於加盟店自發性的贊助公益活動非常欣慰，他說，社會的善念在於點滴累積，身為住商人，很樂於看到住商同仁對社會與公益的回饋與愛心，這些都將是社會走向正念的重要力量。也希望藉著住商不動產的發起，讓社會大眾都能勇於、樂於行善，讓台灣充滿愛的力量。