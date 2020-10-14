外貿協會舉辦台灣COVID-19檢測解決方案線上發表會 3大特色 吸引全球買主熱絡洽詢

全球疫情仍未趨緩，秋冬恐又有一波高峰來襲，如何提升檢測品質和能量備受關注，也成為邊境有效管制的關鍵因素。外貿協會號召9家檢測大廠，10月13日下午4點舉辦「台灣COVID-19檢測解決方案線上發表會」，以三大特色吸引全球百位買主關注。

一、「更全面」，從前端採樣、中端萃取、後端檢驗設備及快篩的全面解決方案。二、「更快速」，除了將原本需2-4小時的核酸檢測PCR提升到50-85分鐘，更擴充到僅需10-15分鐘的抗原快篩(可偵測感染初期)。三、「更成熟」，廠商多已取得美國FDA/歐盟CE認證。

發表會當天YouTube直播線上同時觀看人數達122位，不到一天影片點閱率已近千次，專業買主如加拿大醫療機構Scarborough Health Network、芝加哥醫療照護機構Imagine Capital Group、荷蘭醫材商Formex Medical B.V.、伊拉克醫材商Jamy corp、泰國醫材公會THAIMED理事長等皆對我商產品相當肯定，現場及會後洽詢熱絡，已有30位買主預約後續一對一線上洽談。

本次一大亮點為「15分鐘抗原快篩」，因具技術門檻，需有一組或是多組抗體偵測抗原(病毒)，且能偵測感染初期之特性，全球需求詢問度很高。血糖劑代工龍頭泰博(TaiDoc)開發中研院技轉抗原快篩，已取得歐洲CE及當地註冊；台灣奈米碳素(Taiwan Carbon Nano)15分抗原快篩結合APP應用，讓全球買主驚艷臺灣生技研發能量。

「高科技自動化」為另一吸睛亮點。大江生醫(TCI)自動化機械手臂檢疫設備獲全球生物科技權威期刊「Nature Biotechnology」發表，3小時可偵測96檢體，提升7倍COVID-19檢疫速度；鈦隼(BRAIN NAVI)的自動鼻咽採檢機器人，利用自動導航技術採檢鼻咽檢體，有效降低第一線醫護人員感染風險。

大江生醫自動化機械手臂檢疫設備獲全球生物科技權威期刊「Nature Biotechnology」發表，3小時可偵測96檢體，提升7倍COVID-19檢疫速度。圖／貿協提供

台達電(Delta)推出50分鐘全自動化萃取及核酸檢測設備，準確率達98％；瑞基海洋(Gene Reach)全自動化萃取及核酸檢測儀器操作簡便，有助檢驗人員快速上手；諾貝爾(TAIGEN)全自動化萃取及核酸檢測儀器獲美國紅十字會研究用，並發表於普遍認為是「國際四大醫學期刊」之一的「The New England Journal of Medicine」。甫與馬來西亞麻六甲MNC公司簽約合作，將於東南亞各國設立邊境防疫核酸檢測站的金萬林(Kimforest)，其高靈敏度和專一性的PCR核酸檢測不會與無關病菌交叉反應，已獲美FDA-EUA和歐盟CE認證；泉沂(GeneOne)快速核酸檢測試劑僅需45-60分鐘即可獲得檢測結果，檢測靈敏度與歐美大廠並駕齊驅，在在顯示我商產品獲國際高度肯定，後續合作商機可期。

面對後疫情的挑戰，外貿協會將持續推廣臺灣優質防疫產品，預計於10-11月辦理中東、新南向檢測試劑法規說明會，協助我商拓銷全球，建構全球防疫生態系。