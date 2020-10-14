2020年台灣紡織品新趨勢發表會爆滿 參加人數創歷年新高

台灣紡織品新趨勢發表會，14日共有11場主題發表，內容精采多元，參加的業界先進、貴賓，非常踴躍。圖／李水蓮

今年台灣紡織品新趨勢發表會大爆滿，會場上不但座無虛席，連走道也擠得水洩不通。 圖／李水蓮

為協助紡織業者進行研發交流合作及上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機，由台灣區絲織、絲綢印染公會及產紡協會合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」。迄今已辦理21屆，每年蒞臨參加的業界先進、貴賓，非常踴躍，今年報名人數共772人，創歷年新高紀錄，會場爆滿，部份上下游業者因參與此活動已進行合作開發新產品，有些正商談購用新紗種，有些則嘗試進行特殊的後處理加工，整體而言，對提供一個給紡織上中下游業者新產品展示、發表及相互交流的平台，促進合作的機會，均給予肯定，認為對長期的發展很有助益。今年為增進業者接單機會，特繼續配合「台北紡織展」於南港展覽館辦理，主要活動內容有二部份：

一、新產品展示與合作交流

計有和友、佳和、弘裕、流亞、泰鋒、大統、榮洲、五綸、裕興、國紡、源懋、美全、富綢、大正、群馥、大洋、中大遠東、福鈺、億錦、東昌、惠喬、日華、高逸、漢門、福聯、東聯創新、漢鴻、宏達等28家參展廠商於10月13日至15日三天在南港展覽館四樓M、N等展區展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品，並與相關業者進行合作交流。

二、新產品介紹及研討會

由永光化學、豪紳纖維、流亞、巨一、墾青、力泰、中大遠東、漢鴻生物、福聯、誠佳、泰鋒染化等11家廠商(單位)於10月14日假四樓402會議室進行新產品的發表，主題包括「Evereco之綠色奇跡-環保型PUR應用」、「豪紳纖維抗菌材料與智慧紡織品」、「紡織印染智慧製造生態系平台」、「紡織技術「數位視覺」實務分享」、「拉鍊創新-時尚應用與生活美學」、「複合單絲在循環永續上的創新應用」、「多功能針織產品發表」、「Torsi Tech 生物訊息技術在紡織及穿戴領域的創新運用與合作案例分享」、「友善生態原液染色加工絲應用於梭織及圓織新產品」及「Cozy Man 生物陶瓷環保機能襪」等，內容極為豐富，特將發表內容及各發表廠商連絡資料印製成冊，供業界作為後續連絡，進行合作研發或策略聯盟的參考。

為了增進參展廠商與參與業者直接貿易的機會，廣邀上中下游業者及紡織品出口貿易商參加本活動，期望藉由本活動促進整體紡織上中下游同業的策略聯盟，協力開發新產品，共創商機。