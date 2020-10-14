傳美談！爸爸念研究所兒子讀大學 兩對父子檔都是大葉人

大葉大學環境工程學系碩士班這學期迎來兩位新生，大湧消防安全設備有限公司負責人江慶虎、聖鈞消防器材行負責人林揚昕，巧合的是，他們的兒子也都就讀大葉大學消防安全學士學位學程，分別是大三的江昊宸與大二的林祐翔，一家都是大葉人。

環工系主任陳宜清表示，大葉大學理論與實務並重，以德國師徒制培育「消防」及「災防」專業人材，吸引許多消防從業人員前來進修，也有不少家長因為小孩就讀大葉，對於系上的教學資源與辦學成果有進一步認識，因而報考碩士班，目前系上就有兩組父子檔。消防學程三年級的江昊宸非常認真，並積極參與科普推廣活動，發揮所學回饋社會，父親江慶虎看到兒子這麼優秀，因而興起到研究所進修的念頭。消防學程二年級的林祐翔則是父親林揚昕與母親張淑芬一起報考環工系碩士班，三個人同時在大葉大學學習。

大葉大學環工系碩士生江慶虎(左二)與消防學程大三生江昊宸(右二)是父子。圖／大葉大學提供

環工系碩士班一年級的江慶虎指出，他已在消防產業工作二十幾年，兒子考大學時也選擇攻讀相關科系，他看到兒子在大葉大學師長的帶領下，將課堂學到的知識轉化為各種教案設計，到國小及社區辦理防災宣導活動，讓他也想精進專業，因此重返校園念研究所。

消防學程大三生江昊宸認為，跟爸爸一起念書，不只是可以互相討論，爸爸的實務經驗也有助於他更認識產業，未來他準備報考消防設備師（士），也想繼續攻讀碩士班，讓專業領域更上一層。

大葉大學環工系碩士生林揚昕(左二)與消防學程大二生林祐翔(右二)是父子。圖／大葉大學提供

環工系碩士班一年級的林揚昕說，大葉大學消防學程在業界相當知名，不只是為產業培育人才，師生也投入公益行動，推廣防災教育不遺餘力，因此兒子選擇就讀大葉消防時，他就大力支持。秉持活到老學到老的精神，他跟妻子也一起到大葉的碩士班進修，吸取新知，繼續為社會安全奉獻心力。

消防學程大二生林祐翔表示，父親是消防設備師，從小耳濡目染，讓他對消防產業產生興趣，爸爸媽媽一起來念研究所，全家有三個人在同一間學校讀書，感覺很特別，剛開始覺得有點壓力，但在學習上可以交換心得，也督促他更加努力。