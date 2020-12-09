打造智慧綠能科技島 2020台灣國際智慧能源週盛大登場

外貿協會與SEMI攜手舉辦的年度最大規模再生能源展「2020台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」，於10月14日至16日在台北南港展覽館1館盛大開展，展出超過500個攤位，預計吸引逾1萬人次觀展。主辦單位於10月13日舉辦展前記者會，邀請政府與產業意見領袖分別從國內政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析國內綠能轉型目標方針與機會。

經濟部次長曾文生提到，太陽光電與風電如何與空間整合將是重要課題，政府正積極推動畜電、農電、漁電相互共生，利用技術與科技，創造新的價值，優於原來使用效益，另一方面，再生能源業者近年於發電上投入更多調節設備，以維持供電運作，智慧儲能的發展也是重要關鍵。科技及半導體等產業都倡議使用綠電，台灣的綠電發展勢在必行，未來有更多企業與民間的參與，相信能源轉型的腳步將持續前進。

外貿協會秘書長林芳苗在記者會上提到，台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，展出超過500個攤位，創造更完善的再生能源解決方案。圖╱外貿協會提供

外貿協會祕書長林芳苗表示，再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造約新臺幣1兆元的投資，新增2萬個就業機會。2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，協助企業在快速變化的電力能源結構下，保持產業發展彈性，創造更完善的再生能源解決方案。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提及，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》最新民調顯示，高達八成民眾支持加快太陽光電產業發展，顯見大眾民意對臺灣再生能源發展的信心。能源週是全臺指標性能源年度盛會，SEMI長期以來致力於打造政府與產業間重要交流溝通平台，透過展覽、論壇、政策倡議與商機媒合等活動，力促能源產業健全發展，協助臺灣再生能源產業開創新局。

經濟部次長曾文生以「能源轉型，打造綠能科技島」為題，說明政府政策。圖╱陳宗慶

聯合再生能源執行長潘文輝指出，全球再生能源倡議行動RE100目前有超過240家國際企業加入，承諾2025年將使用100%再生能源電力，品牌企業將肩負環境永續的社會責任，顯見再生能源發展的重要性。而能源政策要成功，政府、業界、環保團體，應該要共同合作，政府設計規劃綠能土地建置及饋線工程，與環評通過後，由業界著手建置，齊心一力才有機會達成2025年再生能源發電佔比達20%的目標，完成能源轉型任務。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭曾是石油及天然氣發電公司，是黑色能源提供者，2017年由黑到綠，轉型為綠色能源企業，致力再生能源開發，去（2019）年與臺灣完工的120MW離岸風場，是目前除了中國大陸之外，亞太區運轉中最大的離岸風場。沃旭將持續扎根臺灣，發展離岸風電在地化，翻新臺灣傳產製造，與產官學夥伴攜手落實綠能願景。

聯合再生能源執行長潘文輝分享「太陽能產業再升級」。圖╱陳宗慶

更多展覽資訊請至Energy Taiwan官網查詢（www.energytaiwan.com.tw ）。