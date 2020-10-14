美商鄧白氏15日舉行中小企業菁英獎線上高峰論壇

數位轉型：遇見下一個更好的十年！美商鄧白氏15日下午14:10舉行中小企業菁英獎線上高峰論壇，鄧白氏首席數據科學家Dr. Anthony Scriffignano與行政院政務委員唐鳳以【台美政府對於數位應用與AI發展的未來展望】為題進行焦點對談。

數日前，行政院政務委員唐鳳進行了一場「數位轉型」的線上討論會，在電腦銀幕的另一端共同參與的是美商鄧白氏首席數據科學家Dr. Anthony Scriffignano，兩人分別就「數位應用」、「數位政府」、「新冠疫情」等重要議題發表他們個人對發展數位應用未來前景的看法，更暢談數位時代如何透過人工智慧和大數據分析資料改變政府為人民提供的公眾服務、改變企業為客戶提供的客製服務。

唐鳳說，以前在類比世界中，我們每個人只能在一個地方說話或傾聽一個滿屋子人們的交談，數位使我們能夠在許多地方，在同一時間，跨越和發送時間和空間邊界，至少與數百萬人交談，同時也通過他們的數位網站傾聽數百萬人，並確保數百萬人能夠彼此傾聽，這就是她對於「數位轉型」的願景。

究竟政府要花多久的時間才能促成「數位轉型」？唐鳳指出，這是一個需要持續努力的目標！在數位世界裡，政府很容易要去承擔角色，例如：在社會部門和商業部門之間，發揮仲裁和吸納不同部門之間的緊張關係，如今政府部門不必通過代表或顧問，去得到各種聲音，只需開始做一個趨勢主題標籤，這個趨勢主題標籤，就好像比特幣一樣，具有去中心化、快速、點對點、創新、共識、主動、高度隱私等特性，政府部門必須在數位轉型對話中閱讀所有利害關係人的意見，一旦政府能夠解決問題，並從根本上信任人民，人民也對政府透明，「到那一天，那麼我們將會看到自由民主國家的真正價值。」

美商鄧白氏首席數據科學家Anthony對「數位轉型」的定義則是變革正在從某種事物過渡到某種事物，當大家開始談論數位化這一概念時，站在科學家的立場，其實正是數位移民的進程。他認為未來的數據科學家將更像今天的醫療醫生，他們對於複雜的系統不會只有溫和，而是全面理解開發某些差異診斷，然後進行整頓和清理數據分析，並進行臨床干預與觀看結果，從方法和AI的實踐者到問題解方的實踐者，以不同的方式面對世界上的問題。

唐鳳指出，以「新冠疫情」為例，因為有了SARS 1.0的經驗，台灣防疫模式，很快地確立必須在保護人權隱私和公共衛生之間取得平衡，也就是SARS 2.0。台灣運用三種技術達成數位防疫，第一是以手機監控從疫情嚴重國家返回而被隔離的人，確保居家隔離者待在家的「數位圍牆」；第二是讓口罩透明且公平分配的「口罩實名制」，醫療口罩國有化，口罩地圖清楚顯示藥局所在位置和口罩存量；第三則是以電視媒體和網路平台讓相關防疫措施公開清晰地向民眾宣達和溝通。

Anthony分享了美國經驗，新冠疫情爆發時，最初大家只關注疾病控制中心，瞭解疾病會有的影響，但隨後，美國某些地區如紐約州、新澤西州、康乃狄克州成為重災區，究竟要如何獲得更多呼吸器，如何取得更大量的醫療口罩，成為各州的州長們最為關切的事情。他們開始分享流行病學資訊，並進行指導方針的擬定，以及公共事務的協商，甚至他們開始商討訂定新冠疫情嚴重時關閉企業的準則，從公共衛生議題進入商業議題的討論。

唐鳳和Anthony最後做出總結指出，今日時代，環境的變化速度比數據的變化速度快，資訊取得和資訊隱私都應該受到合法監管，在此同時也必須確保偏見不得放入決策之中，惟有掌握好道德和秩序，才能讓數位鴻溝得以縮小。

展望未來，唐鳳期許自己，學習相信公民，從公民身上學習創新。Anthony則希望透過數據收集與分析，協助客戶更有效地面對市場挑戰。

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https://youtu.be/3AQzKDQvTsk