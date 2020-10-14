搶攻疫後商機 全球唯一五金展10/13-15台中盛大展出

瞄準後疫情商機，「THS台灣五金展｣與「iMT台灣金屬材料暨精密加工設備展｣於10月13日至15日在臺中國際展覽館聯合舉辦，超過四百家業者呈現台灣金屬與五金手工具的最新產品與技術，搶攻全球商機。

THS台灣五金展今年邁入第20年，已是台灣五金手工具產業面向國際市場的唯一展會，今年更為全球唯一五金展，獲得國際市場高度關注。iMT台灣金屬材料暨精密加工設備展則呈現台灣金屬材料、鑄造、鍛造、焊接和表面處理等金屬二次精密加工技術與設備。雙展聯袂出擊完整展現台灣金屬產業價值鏈的強實力。

10月13日舉行開幕典禮，副總統賴清德和立法院副院長蔡其昌特地以錄影方式祝賀為展會揭開序幕。副總統賴清德表示經過疫情考驗，台灣製造優勢已獲得世界各國肯定，勉勵產業發揮台灣企業在危機中尋找商機再創佳績的韌性。蔡其昌副院長則表示行政院與立法院已透過法規面和紓困特別預算協助產業渡過難關，並期許業者在全球市場持續發揮台灣產業實力。此外，經濟部次長陳正祺、立法委員何欣純，彰化縣工業會理事長尤山泉和台灣鑄造品公會理事長廖坤成等產官學研代表更親臨開幕典禮為業者加油。

主辦單位開國公司表示國內外業者高度關切今年展會，因為台灣防疫表現讓全球業者更重視台灣在供應鏈中的角色。國際品牌將派在台採購代表與貿易合作夥伴前來觀展，因疫情返台的台商亦希望能尋找新的商業機會，預期今年展會熱度可期。

因應今年挑戰，開國公司推出線上線下虛實整合措施，於THS台灣五金展官方網站設置精品專區，鏈結展商產品影音，讓國際業者掌握最新產品資訊，展會期間開國公司更將和貿協攜手舉辦超過百場的線上媒合洽談會。實體展會則廣邀國際大廠在台代表、合作夥伴以及國內通路業者到場，擴大商機效益。

後疫情經濟商機將伴隨美中爭端帶動的全球供應鏈變遷，創新技術、數位化、智慧製造等將帶給產業的衝擊；開國公司邀請逢甲大學、東海大學、安侯建業、和成和金屬中心等產學研專家分享最新研究，同時中國生產力中心與金屬中心將共同舉辦「數位轉型」健檢服務，提供中小型製造業數位化生產製造諮詢服務，協助企業轉型升級。

商機至上，防疫優先，主辦單位將依據中央疫情指揮中心之規範制定各項防疫措施，確保與會人員健康安全，打造安全、安心的展會環境，協助業者搶攻疫後商機，再創台灣金屬產業兆元產值高峰。

欲瞭解更多展會最新消息請至THS和iMT官網查詢，或請email至ths@kaigo.com.tw或電洽02-2595-4212 分機725劉先生。