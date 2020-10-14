與歐美同步上市　法國特福氣炸鍋讓美食上桌非難事

法國特福氣炸鍋Actifry，將於2020年10月於台灣正式上市，在歐美銷售多年的Actifry，早已成為海外代購的熱門商品；此次台灣將與歐美同步上市，為台灣消費者帶來全新的料理方式，讓消費者不費心力的將一道道美食端上桌。

網路上暱稱「胖福氣炸鍋」的Actifry，世界各地愛用者們在網路上分享各式烹飪方式，在華人圈中更有為數不少的擁護者，胖福鍋的獨家「拌炒螺旋槳」，穩定、平穩地翻面食材，讓食材能夠均勻加熱，不擔心黏鍋底。獨一無二的透明大天窗設計，讓料理過程全透明，輕鬆掌握食物料理狀態。「龍捲風動態熱流科技」以流動式熱能烹煮食材，再加上圓形鍋身設計，使食材均勻受熱零死角，達到外酥內嫩的口感，完整保留食材風味。加上內建「熱風引導管」，有效阻隔加熱元件與食材和油脂的接觸，食材噴油也不會起油煙，加熱元件也不用擔心會被油漬包覆，造成清洗不易的困擾。氣炸鍋上蓋、內鍋和拌炒螺旋槳皆可輕易拆卸清洗，可直接以洗碗機清洗，清洗氣炸鍋不再是個問題。

煎炒烤烘全方位「胖福鍋」 內鍋魔術空間 一鍋多樣化包辦。圖／吳俊儀

法國特福身為世界第一的不沾鍋發明家，Actifry亦秉承專業技術，打造陶瓷不沾內鍋，讓消費者在烹煮料理時不易黏鍋又容易清洗。有別於傳統抽屜式氣炸鍋的方形空間設計，法國特福氣炸鍋的內鍋擁有25公分大容量，鍋型又寬且深，兩隻全雞不用切塊也放得下。內含9種料理行程，消費者根據食材類型就能選擇行程，台灣分公司更特別請廚師為消費者編製食譜，隨鍋附贈的食譜收錄各式煎、煮、烤、炸與烘焙的60種料理，從客家小炒到筒仔米糕都輕鬆寫意。

獨一無二的透明大天窗設計，讓料理過程全透明，輕鬆掌握食物料理狀態。圖／業者提供

特福氣炸鍋推出「舞滋芭蕾白」和「動滋旋風黑」兩種不同顏色，定價$10,900。「動滋旋風黑」已於MOMO購物網和楊桃美食網搶先上市，特福氣炸鍋全配組合，包含酥炸籃和烘烤杯，原價$14,880，上市優惠價$8,990。「舞滋芭蕾白」將於10月底在全台Costco好市多開始販售，百貨公司特福專櫃即日起開放特福氣炸鍋舞姿芭蕾白預購。法國特福提供一年原廠保固，上網登錄再延長一年保固的售後服務保障。

Tefal Actifry法國特福氣炸鍋_動滋旋風黑。圖／業者提供

Tefal Actifry 法國特福氣炸鍋_舞姿芭蕾白。 圖／業者提供

關於「Tefal 法國特福」

Tefal法國特福為法商賽博集團旗下品牌之一，從製造出第一支不沾鍋開始，法國特福一直不斷創新，希望透過我們的產品和服務，讓消費者享受美味、健康和多樣化的每一天，特福在不沾鍋具、廚房配件及小家電等產品領域，皆具有世界領先地位。今日，法國特福在超過120多個國家服務消費者。

更多詳情請瀏覽「法國特福」官方平台：www.tefal-home.com.tw 。