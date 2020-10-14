果粉注意！手機達人芳芳分享iPhone 12無色偏抗藍光玻璃貼新設計

果粉敲碗的iPhone 12來了！想選購抗藍光保護貼，又擔心螢幕有色偏？今年有業者從新加玻引進強調「無色偏」的抗藍光玻璃貼，對螢幕色彩特別講究的設計師、髮型師都指定購買。新款iPhone 12玻璃貼重點特色是新增了聽筒防塵網，這可是台灣業者爭取來的貼心設計，同步22個國家全球販售！

無色偏iPhone 12玻璃貼 SGS認證抗藍光

現代人3C產品不離身，但有些抗藍光保護貼根本無法提出檢驗數據，消費者白花冤枉錢也無法降低眼睛負擔。被客戶暱稱為「芳芳」、在電信業服務超過15年的何芳誼今年獨家代理銷售至全球22個國家的新加坡品牌「ZEELOT」玻璃貼。為了確保商品品質，芳芳特地自主送檢玻璃貼，經過SGS認證藍光阻隔率達33％以上，用有根據的檢驗報告讓消費者買得更安心有保障。

除了深受設計師族群青睞，芳芳分享很多媽媽客人時常忙碌一整天，直到睡前才有空滑手機喘口氣，更需要抗藍光玻璃貼，放鬆之餘也不擔心造成眼睛負擔。

芳芳指出最熱銷的玻璃貼分別是「抗藍光」及「高清透」。「高清透」的最大特色是聽筒的防塵網設計，「坊間有加防塵網的保護貼不多，聽筒用久了會積灰塵影響音質，請工程師清潔還需要額外收費。」

因應許多果粉老客戶敲碗，芳芳特地跨海強力要求原廠將抗藍光玻璃貼也加上防塵網，成為iPhone 12保護貼的最大特色，意外造福其他國家的消費者！

Google五星評論 到府貼膜五星服務

對很多人來說，自己貼保護貼是一大挑戰。芳芳表示，「好的玻璃貼會自動排氣，一分鐘就可貼好一張。」還在粉絲專頁分享貼膜教學影片；重視服務品質的芳芳，甚至針對特殊款式推出台北市到府貼膜服務。雖然時常奔波，芳芳仍笑說：「能看到老客人笑臉就值得了！」

從業十多年來，芳芳擁有不少忠實客戶，經營的尚芳通訊行更累積近200則五星好評，網友紛紛留言「建議中肯，售後服務極良好！」；也有許多素人體驗玻璃貼後在網路分享心得，口碑推薦加上客戶信任度，成為玻璃貼熱銷的關鍵因素，還有新客特地從南部寄手機請芳芳貼膜。

iPhone 12引發全球換機潮，芳芳提醒果粉務必向信譽良好的店家購買，慎選品質有保障的玻璃貼，保護心愛手機又避免造成眼睛負擔！https://www.facebook.com/SunPhone2015