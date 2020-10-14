Lima原風辦桌大賞 展現原民料理文化精神

臺北市政府原住民族事務委員訂於109年10月17日假花博公園舞蝶館廣場辦理第3屆原風美食廚藝大賽「Lima 原風辦桌大賞」，Lima在族語是手的意思，將活動命名為「原風辦桌大賞」，希望藉由手的溫度和誠意，呈現原民總舖師的料理精隨，發揮臺灣本土文化精神，以濃濃人情味當成最好的佐料，為市民朋友料理出滿滿的熱情。本活動由國際金牌原民大廚朱志揚、谷桑路法尼耀以龍蝦及秋蟹為料理主題，現場進行料理示範及上菜秀，巧妙融合部落山珍野菜與五穀雜糧，透過法式料理技法及擺盤藝術，以全新面貌呈現原住民美食文化之創意及精緻度，藉由活動讓更多民眾認識原鄉健康食材，現場並提供原民美食邀請民眾一同體驗，實際品嘗部落代代傳承的絕妙滋味。

「Lima 原風辦桌大賞」 活動時程。圖／業者提供

本活動亦結合部落產業市集，聚集豐富多樣化的原民在地美食、原鄉農特產品與深具文化意涵的原風手作藝品，搭配原民傳統歌舞表演，為現場來賓帶來一場視覺和味覺的盛宴，精彩可期，歡迎民眾踴躍參加共襄盛舉！

活動時間：109年10月17日（星期六）11點至17點

活動地點：花博公園舞蝶館前廣場（台北市中山區中山北路3段91號）

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