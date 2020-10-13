萊卡公司攜新科技閃亮登場2020 TITAS

萊卡公司，以「新生．新意．新力量」為主題隆重登場，相當吸睛。13日開幕典禮後，副總統賴清德，在紡拓會董事長王文淵、紡拓會名譽董事長徐旭東、以及國內紡織界大老陪同下，在展場巡迴觀摩。圖／萊卡提供



萊卡公司（The LYCRA Company），作為服裝行業開發創新纖維和技術解決方案的全球領導者，於10月13日至15日在台北舉辦的2020台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show ）上展出其最新產品，以滿足消費者的全方位需求。今年，萊卡公司以“新生．新意．新力量”為主題，為業界帶來最新的LYCRA® （萊卡®）Anti-Slip防滑彈纖維技術。與會者更有機會近距離瞭解其他廣受市場好評的產品，包括LYCRA® FitSense™技術、LYCRA®（萊卡®）MyFit™纖維、COOLMAX® freshFX® 科技，以及全新的SUPPLEX® EcoMade纖維和TACTEL® EcoMade纖維

“在2020年，各行各業都面臨著前所未有的挑戰，當然服裝行業也不例外。儘管市場仍存在不確定性，但我們很高興地留意到，由於品牌希望保持優勢並為消費者提供更多價值，他們對於創新產品的需求仍然旺盛。創新一直以來都是萊卡公司的DNA，因此也正是我們應對全球對於功能性服裝和可持續性服裝日益增長的需求的關鍵。”萊卡公司服飾業務總裁Julien Born說。

“亞洲市場將成為萊卡公司全球增長的主要動力。因此，我們將不斷推出新技術，例如我們這次在TITAS上展示的，來繼續我們的創新之旅。通過與合作夥伴和客戶緊密合作，我們致力於為客戶提供領先優勢，助力他們充分把握新的全球經濟所帶來的機會。”萊卡公司亞洲服飾業務副總裁Steven Stewart說。

引領創新前沿

對於要求達到持久彈性和良好回復力的單芯包紗彈性布料而言，LYCRA®（萊卡®）Anti-Slip防滑彈纖維是一種出色的方案，能有效解決牛仔應用中的褲縫失彈的問題。這種正在申請專利的纖維旨在防止布邊接縫滑彈，在提高服裝品質和產量的同時，有助於保持衣物在反復洗滌和穿著後的外觀。這種纖維用途廣泛，可用於多種織物的開發和構造，包括開放式結構、聚酯纖維/螺縈混紡以及棉混紡，提供柔軟的手感和自然的外觀。

LYCRA®（萊卡®）Anti-Slip防滑彈纖維更可用於LYCRA®（萊卡®）dualFX®技術的紗線中，以進一步提高防滑彈性能。這項技術以萊卡公司的雙芯紗及複合紗相關的幾項專利技術為基礎。通過將LYCRA®（萊卡®）防滑彈纖維和LYCRA®（萊卡®）T400®纖維結合使用，即可享有兩者的優點 — 也就是LYCRA®（萊卡®）纖維的出眾的拉伸性和防滑彈性，以及LYCRA®（萊卡®）T400® 纖維的絕佳回復力。因此消費者可輕鬆擁有一條合身且經久耐用的超彈牛仔褲。

打造合身科學 （The Science of Fit™）。圖／萊卡提供

LYCRA® FitSense™技術是一種專利水溶性分散液，其功能與LYCRA® （萊卡®）纖維分子相同，但形態為液體。 這項革命性的創新是採用絲網印花技術印製到含LYCRA® （萊卡®）纖維的布料上，形成定向輕盈支撐。 同時，能通過減少縫製衣片或者額外的縫合線來簡化服裝製造，為品牌和零售商提供無限的設計可能。

LYCRA®（萊卡®）MyFit™纖維是一種正在申請專利的纖維技術，採用新型聚合物設計以提供更好的舒適性和貼合性。 成品更具彈性，並且能針對各種體形提供有如量身定制的合身體驗。 最終，通過減少版型，LYCRA® （萊卡®）MyFit™纖維能協助品牌和零售商提高客戶滿意度，最小化退貨率，降低存貨量及成本。

LYCRA® FitSense™技術和LYCRA®（萊卡®）MyFit™纖維自投放市場以來，一直受到國際知名品牌的好評。如今，這兩項創新已在從內衣、運動服到無縫服裝以及泳裝的各種服裝類別中得到廣泛應用。

防異味纖維提供24/7的乾爽舒適體驗

細菌滋生是引起體味和相關氣味的根本原因，而COOLMAX® freshFX®技術正可以有效抑制細菌滋生。因此它適合在運動服裝和內衣上應用，為消費者提供乾爽舒適的體驗。 COOLMAX® freshFX®認證的纖維中，其活性成分是一種耐用的、非遷移性的銀基抗異味添加劑。活性成分不是局部使用，而是直接紡到紗線中，由看不見的防護層保護。因此，即使在反復洗滌後，也可以保持長期有效。

以創新環保技術推動可持續發展

作為對可持續發展的長期承諾的一部分，萊卡公司繼續聚焦Planet Agenda（地球議程），並於今年和遠東先進纖維技術股份有限公司（FEFC）展開合作，將新的可持續產品推向市場。基於萊卡公司的SUPPLEX® EcoMade品牌和TACTEL® EcoMade品牌，FEFC為市場提供新的環保尼龍6,6纖維。使用SUPPLEX® EcoMade纖維的織物兼具棉般柔軟的舒適感和尼龍的耐用性，而使用TACTEL® EcoMade纖維的織物則柔軟，透氣且輕便。這兩種產品均含有超過90％以上的未經使用回收材料，可以與LYCRA®（萊卡®）EcoMade纖維結合使用，製造出既環保又性能出色的可持續布料。所有EcoMade纖維均通過GRS認證。

“萊卡公司通過消費者市場調研，繼而進行優質纖維及產品的研發，並製定嚴格的行業新標準，為客戶提供增值的產品、獨特的方案，以滿足消費者對於舒適合身、持久耐用等諸多性能的多樣化需求。我們努力不懈與台灣市場的價值鏈通力合作，以最快的速度把公司最新研發的纖維產品推向市場，以此幫助客戶快速開發出各種創新應用，給消費者帶來更美、更舒適，更能滿足他們對不同功能需求的服飾產品。”萊卡公司台灣服飾業務商務總監Jason Lee說。

萊卡公司為服飾和個人護理行業生產創新的纖維並提供先進技術方案，同時為彈性纖維和聚酯纖維價值鏈提供特殊化學品。萊卡公司總部位於美國德拉瓦州威明頓市，其創新的產品、技術專長以及強大的市場行銷支援享譽世界。萊卡公司擁有眾多領先的行業及消費者品牌，包括LYCRA®、LYCRA® HyFit®、LYCRA® T400、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®和TACTEL®。公司雖然新成立，但是其業務可以追溯到1958年，獨創的彈性纖維——彈性紗線LYCRA®（萊卡®）纖維誕生。今天，萊卡公司專注於為客戶產品增值，通過開發獨特的創新方案，滿足消費者對舒適和持久性能的要求。更多資訊，敬請訪問http://www.thelycracompany.com

LYCRA® FitSense™, LYCRA® MyFit™, LYCRA® dualFX®，LYCRA® FUSION™, LYCRA® T400®, COOLMAX® freshFX®, SUPPLEX®和TACTEL® 是萊卡公司的註冊商標。