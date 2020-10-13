2020台灣國際智慧能源週14日正式登場

由外貿協會與SEMI攜手舉辦的年度最大規模再生能源展「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」於今(13)日舉辦展前記者會，邀請政府與產業意見領袖分別從國內政策、能源產業、企業用電三大面向切入，剖析國內綠能轉型目標方針與機會。

外貿協會秘書長林芳苗在記者會上提到台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海外指標性業者共襄盛舉，展出超過500個攤位，創造更完善的再生能源解決方案。

臺灣再生能源產業行之有年 政府、產業、協會共創永續發展藍圖

經濟部曾文生次長提到，太陽光電與風電如何與空間整合將是重要課題，政府正積極推動畜電、農電、漁電相互共生，利用技術與科技，創造新的價值，優於原來使用效益，另一方面，再生能源業者近年於發電上投入更多調節設備，以維持供電運作，智慧儲能的發展也是重要關鍵。科技及半導體等產業都倡議使用綠電，台灣的綠電發展勢在必行，未來有更多企業與民間的參與，相信能源轉型的腳步將持續前進。

外貿協會祕書長林芳苗表示，再生能源在政策支持及內需市場看漲的趨勢下持續發展，以政府2025年要建置5.7GW的離岸風電為目標來看，估計可創造約新臺幣1兆元的投資，新增2萬個就業機會。2020 Energy Taiwan台灣國際智慧能源週吸引太陽能、風能、儲能領域多家海內外指標性業者共襄盛舉，透過國際資源技術交流、整合最新物聯網及AI相關應用技術，協助企業在快速變化的電力能源結構下，保持產業發展彈性，創造更完善的再生能源解決方案。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸提及，根據SEMI《太陽光電公共政策建言書》最新民調顯示，高達八成民眾支持加快太陽光電產業發展，顯見大眾民意對臺灣再生能源發展的信心。能源週是全臺指標性能源年度盛會，SEMI長期以來致力於打造政府與產業間重要交流溝通平台，透過展覽、論壇、政策倡議與商機媒合等活動，力促能源產業健全發展，協助臺灣再生能源產業開創新局。

聯合再生能源執行長潘文輝指出，全球再生能源倡議行動RE100目前有超過240家國際企業加入，承諾2025年將使用100%再生能源電力，品牌企業將肩負環境永續的社會責任，顯見再生能源發展的重要性。而能源政策要成功，政府、業界、環保團體，應該要共同合作，政府設計規劃綠能土地建置及饋線工程，與環評通過後，由業界著手建置，齊心一力才有機會達成2025年再生能源發電佔比達20%的目標，完成能源轉型任務。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭曾是石油及天然氣發電公司，是黑色能源提供者，2017年由黑到綠，轉型為綠色能源企業，致力再生能源開發，去年與臺灣完工的120MW離岸風場，是目前除了中國之外，亞太區運轉中最大的離岸風場。沃旭將持續扎根臺灣，發展離岸風電在地化，翻新臺灣傳產製造，與產官學夥伴攜手落實綠能願景。

年度指標性能源盛會Energy Taiwan 加速再生能源產業蓬勃發展

本屆「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」吸引國內外各領域重量級廠商參與；太陽能產業參展商包含茂迪、友達、元晶、有成精密、力暘等國內知名龍頭業者；離岸風電領域則邀請到沃旭(ORSTED)、哥本哈根基金(CIP)、安能亞太(EnBW)、達德能源(WPD)、海龍及海鼎離岸風電計畫等國際開發商齊聚展出；而儲能方面，車王電子、系統電子、裕隆汽車及外商西門子和三星等參與盛會。

今年受到疫情的影響，多數國外買主受到邊境控管限制而無法來臺，為讓參展業者與國際買主能持續透過數位平台媒合交流，展覽期間特別規劃「視訊採購洽談會」，透過貿協海外63個駐點，邀請西班牙、波蘭、羅馬尼亞、保加利亞、阿聯大公國、新加坡等國際重要買主與臺灣業者洽談，搶先深耕後疫情能源商機，更推出「展場新品直擊Live Tour」，全英文方式帶領國際買主線上看展，一窺展場實況及廠商產品與服務。

能源週將於10月14日至16日在台北南港展覽館1館盛大開展，並與經濟部能源局「再生能源週」同期同地舉辦。展覽期間預計展出超過500個攤位，吸引逾1萬人次觀展。重點活動包含「太陽光電高峰論壇」、「國際太陽光電技術論壇」、「全球綠色供應鏈高峰論壇」、「離岸風電人才培育暨水下科技趨勢論壇」、「智慧儲能系統整合論壇」等15場專業論壇，期望促進產業交流與媒合商機，更多展覽資訊逕上Energy Taiwan官網查詢(www.energytaiwan.com.tw)。