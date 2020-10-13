巫登益美術館開館典禮暨雲端大展在台北101大樓隆重開幕 現場冠蓋雲集

巫登益美術館開幕現場，300餘位產官學界知名人士共襄盛舉。圖／巫登益美術館提供

2020年10月10日，迎來藝文界的盛事，位於台灣地標–台北101大樓32樓巫登益美術館舉行了隆重的開館典禮暨雲端大展開幕儀式。開幕現場冠蓋雲集，新黨榮譽主席郁慕明、國民黨秘書長李乾龍、丁渝洲上將、立法委員林德福、立法委員李德維、立法委員葉毓蘭、國民黨中評會主席張榮恭、國民黨中常委謝坤宏、淨耀大法師以及企業界、藝文界、教育界等300餘位產官學界知名人士共襄盛舉，共同見證巫登益大師取得的藝術成就。

雲端大展現場12位佳麗展出巫登益大師歷時三年創作完成的巨幅長卷「江山萬里圖」。圖／巫登益美術館提供

巫登益大師的彩墨創作獨具魅力，卓越的繪畫風格撼動人心！他從事繪畫創作近一甲子，被譽為當代最具影響力的華人藝術家。他的作品備受推崇，屢獲海內外殊榮，吸收東西方傳統與現代繪畫精髓，不斷精進，形成獨特的巫登益彩墨風格，畫作被多個美術館與收藏機構典藏。

雲端大展現場12位佳麗展出巫登益大師歷時三年創作完成的巨幅長卷「江山萬里圖」。圖／巫登益美術館提供

巫登益大師運用獨特的技法展現藝術之魅力與內涵，在東方與西方、傳統與現代間建立起關聯，透過有我之境和無我之境，將傳統精神引入現代社會，帶領觀眾領略美好的神韻及情境。為慶祝美術館開幕，本次雲端大展有多幅歷年創作精品之作首度公開。巫登益美術館按國際標準規劃設計，在台北雲端之上，提供了最佳的觀賞環境與最具收藏價值的藝術精品，讓各界人士在畫壇最高的藝術殿堂欣賞藝術珍寶，領略巫登益大師當代彩墨之美。

開館典禮前，巫登益大師第一位在貴賓簽名版上留言。圖／巫登益美術館提供

巫登益美術館的成立，是當代彩墨創作的里程碑，更是文化藝術走出台灣，面向世界的新標竿。美術館匯聚優勢資源，以巫登益大師為代表，持續進行藝術創作研究，推廣美術教育，開展彩墨教學，同海內外重要文化藝術機構深度合作，將當代彩墨創作發揚光大。