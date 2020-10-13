量材就質的剔透智慧 BILLY KING貝麗晶

50多年前，一個少女18歲生日時，母親送她一顆白色珍珠，象徵著對她的祝福；如珍珠般圓滿無瑕的光采人生。少女日後為人妻、為人母，歷練職場後創辦珠寶事業，歷經各種人生起伏，凝聚成剔透智慧，就像堅硬貝殼裏圓潤晶瑩的珍珠。她設計的珠寶閃爍著一種奇妙的微光，吸引無數淑女貴婦，更是元首級夫人指名配戴的台灣珠寶品牌。…

微光閃爍的晶瑩人生

BILLYKING創辦人也是首席設計師王雪香女士，於1993年創辦珠寶公司取名BILLY KING，創立之初以自己的英文名字Billy命名，試圖在夢想的王國啟程。

從小在花蓮成長的Billy深受海洋與山林靈氣的滋養，先天即具備敏銳的藝術眼光，雖然不是設計科班出身，但卻有雙與生俱來的多視角慧眼。一般設計師通常先構思然後畫圖稿，再選擇珠寶材料或色系，然而Billy在挑選素材的那一刻，腦海裡即有成品的畫面，所需要材料的數量、大小與尺寸也在瞬間決定，要設計給哪種類型的客戶配戴心中已了然。而她挑選珠寶裸石的功力又是一絕，總是眼明手快地一眼辨識出最好的標的，賣方總嘖嘖稱奇覺得不可思議。

一件好的珠寶作品要從材料的挑選說起。Billy早年受花道藝術薰陶，習得對色彩、線條、材質與比例的掌握，花道中蘊藏的人生觀、自然觀和宇宙觀，也成為她融入珠寶設計的能量。

量材就質，組妝出獨一無二的美麗

珠寶原礦是大自然的產物，都有自然紋路與輪廓，Billy總是靜靜地觀察思考，運用藝術天份與巧手，掌握自然的精髓用精湛工藝的技巧再現。如同古人運用玉石自然的色澤分佈，雕琢出巧奪天工的國寶「翠玉白菜」。量材就質，不去破壞珠寶原礦，盡力保留住原本的完整性，協調天然與人為，真實呈現珠寶天然的美。創辦初始的靈感是從海洋珠寶獨特的元素延伸發想，Billy擅長將珍珠、珊瑚、貝類與各式珠寶材料加以組裝搭配，自成一套海洋珠寶的組妝美學。而在物資缺乏的年代裡成長，養成了Billy惜物愛物的習慣，至今每次創作後的材料，Billy將它們收集起來，靈感來時就開始創作，將不同材質的元素完美混搭，除了做成首飾，還用各式意想不到的材料將商品包裝得美美的，再交給客戶。獨樹一格的組妝美學發揮到淋漓盡致，也讓顧客感動驚喜。

積極學習、熱衷美麗事物的Billy，還參加了故宮博物院 文創產業研習營，領略國寶文物的美學意涵後，帶領著旗下團隊與故宮合作開發典藏文物系列。以字畫、器物上的圖案為藍本 ，明代的梅花山鳥軸、乾隆時代的花瓶……，一一成為創作的靈感。其中一款得獎的作品－寒林珍珠胸針，創意來自 文徵明 繪製的寒林鍾馗軸，仿寒冬中的樹林，以精細電鍍表現料峭寒意，白皙的珍珠仿若細雪點綴其上…，以虛實轉換傳達經典文物的藝術性與美感。激盪出創意的火花，堆疊出創新的方向，也讓BILLY KING的光芒增添文采。

貼心設計，為外交盡一份民間心力

在兒女陸續加入經營團隊後，品牌的市場不斷拓展，也積極赴海外參展。2013年下旬，BILLY KING有了中文名字－「貝麗晶」，期許每位配戴「貝麗晶」珠寶的女性，就像珍貝寶石般，閃爍著麗質天生的晶瑩光采。

一直以來，貝麗晶的商品品質與貼心服務，培養出一群忠實的國外買家。最特別的是還擁有一群國際貴客，店裡可見到許多Billy一家人與國際友邦元首及夫人的合影，巴拉圭、哥斯大黎加、瓜地馬拉、關島、新加坡……，她們都是貝麗晶的忠實主顧。從故宮典藏品迸發出源源不絕的創造力，Billy曾設計一款叫做「后愛」的項鍊致贈尼加拉瓜總統夫人，即取材清朝孝惠章皇后身上的后袍圖騰。也曾為宏都拉斯總統夫人羅莎的到訪，設計該國國鳥項鍊致贈，讓她感動不已。直到2013年初Billy的兒子也是現任總經理何皇興赴該國參展，在開幕典禮上巧遇，總統夫人還特別託付了禮物要送給Billy。

每個天然寶石都有它自然原始的紋路，擁有自己的生命與獨特性。人，也是一樣。貝麗晶提供客製化服務，要為每位客戶打造專屬的美麗，祈願全天下的仕女們都能如珍「貝」寶石般閃耀著美「麗」優雅的靈動，煥發「晶」鑽的光采，祝福著每個配戴「貝麗晶」珠寶的女性，迎向珍珠般晶瑩剔透的美麗人生。