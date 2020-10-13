大葉大學社群經營與行銷課程 攜手宏旌織造打造學子就業實戰力

大葉大學人力資源暨公共關係學系主任王正慧「社群經營與行銷」課程，與宏旌織造股份有限公司產學合作，學生分組提出企劃，並實際操作數位行銷，不只是結合年輕人的創意與廠商的優質產品，為產業開創新局，更協助學子打造就業實戰力。

大葉大學與宏旌織造產學合作，學生協助行銷運動機能襪。圖／大葉大學提供

人資公關系主任王正慧表示，經營網路社群有助於品牌行銷，許多公司都透過網路社群互動來開拓市場，「社群經營與行銷」課程一方面介紹社群行銷相關知識，並邀請行銷專家分享經驗，另一方面，與宏旌織造股份有限公司產學合作，強化學生實務能力。宏旌織造總經理劉金元是今年管理學院碩專班畢業的優秀校友，她對大葉大學德國師徒制的辦學成果很有信心，因此特別與母校合作，讓「社群經營與行銷」課程學生發揮創意，透過網路社群行銷運動機能襪，期末也將透過分組競賽的形式，讓學生累積實戰經驗，提升就業競爭力。

大葉大學社群經營與行銷課程引進產業資源，提升學生實戰力。圖／大葉大學提供

宏旌織造行銷組長張渝亭指出，公司的運動機能襪主力對象就是年輕人，藉由大學生的創意，可以讓產品感覺更活潑，也有助於精準行銷、引發共鳴。產學合作提供青年學子發揮的平台，同時幫助學生即早接軌產業。

資深行銷專家朱承天認為，大葉大學緊密結合產業的課程設計對學生很有幫助，新世代在數位媒體環境中長大，看起來好像很容易進入數位領域，但要以數位行銷作為職業，還是需要實務經驗才能接地氣。擁有三十年行銷實戰經驗的她，近期也把她對歐美國家的行銷技巧觀察，集結為《零售點睛術》出版，她提醒學生試著從不同角度來看消費市場趨勢，連鎖店的管理心法、商場陳列方面、消費行為與生活習慣，都是可以進一步觀察和思考的。

國企系大二生楊恣慧說，「社群經營與行銷」課程邀請許多業界老師上課，並與宏旌織造產學合作，讓他們可以更了解產業概況，以及行銷的實際操作，學到許多數位行銷技能，讓她對未來投入職場更有信心。