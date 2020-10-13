彰化縣工業會在台灣五金展大放異彩

台灣最大的五金專業展「2020 台灣五金展」（Taiwan Hardware Show, THS 2020）於本日盛大開幕。彰化縣工業會結合彰化縣進出口商業同業公會於展覽會中設立「彰化縣產業展區」，共輔導33家縣內廠商設立44攤位參展，並於現場提供展務諮詢與商機媒合配對服務，彰化縣縣長王惠美除了蒞臨現場參觀，也對彰化縣工業會積極輔導縣內業者、共創商機表示肯定。

王縣長表示，這次非常感謝彰化縣工業會號召縣內廠商參展，加上自行參展共有66家廠商，讓彰化縣包括五金產品在內的中小企業、隱形冠軍，期許透過這類展覽，獲得豐碩的成果，一起創造臺灣經濟奇蹟。

彰化縣長王惠美（右二）與彰化縣工業會理事長尤山泉（左二）、常務監事鄭有良（左一）參觀攤位。圖╱彰化縣工業會提供。

彰化縣工業會已有45年歷史，會員廠商涵蓋「金屬製品製造業」、「汽車及其零件製造業」、「自行車及其他運輸工具製造業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「機械設備製造業」、「紡織業」、「食品製造業」等共約3500家，乃縣內具代表性的工業團體。 工業會除了辦理各類課程及業務，近年來更積極協助縣內業者拓展對外貿易商機，以提昇產業升級及競爭力。包括參與國外「五金及手工具」、「汽車零配件」等類型之國際大展。今(2020)年推動台灣五金展「彰化縣產業展區」，共有33家廠商使用44攤位參與展出，總面積達528平方公尺且逐年向上成長，帶領業者共創商機可說是不遺餘力，故獲得參展廠商極高的支持度。

王縣長參觀彰化縣參展業者。圖╱彰化縣工業會提供。

本屆台灣五金展共有400餘家業者參加，展出規模超過900個攤位，展出之產品類別有工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類、建材五金、園藝暨戶外休閒用品、汽車修護用品暨車用配件、五金機械暨廠房設備、安全防護等八大項。據統計我國為全世界五金手工具產品第三大製造出口國，憑藉著創新多元與客製化能力建立全球知名度。2019年我國五金手工具產值已經突破新台幣1,250億元，出口值達1,168億元，雙雙創下歷史新高紀錄。