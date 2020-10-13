文化大學「OMO電子商務及行銷管理人才培訓班」招生中

文化大學推廣教育部發現如何快速尋找到經營電商所須的各領域跨界整合人才，是企業電商發展當務之急，特地集合產業專家成立「OMO電子商務及行銷管理人才培訓班」，幫企業培訓所需要的電商專業人才。課程內容包含「為企業打造跨境電商新藍海、多功能電子商務O2O規劃、網路媒體經營模式分析、打造品牌價值、社群行銷經營必修技」等五大專業主題，並將於11月14日(六)於文化大學大夏館舉辦免費的課程說明會，歡迎有興趣的企業及想提昇自我能力的人士報名參加。

活意行銷企管顧問公司總監許碧雲，以多年來企業輔導的實戰經驗分享道，企業想成功經營電子商務，必須統合出具備以下職能的四大人才。一、資訊技術服務及維護人才，除了基本的資訊技術服務能力，更需其他相關平台的整合能力，也包含庫存/金流/物流等控管及與各商務平台的整合串接。二、市場行銷及企劃人才，不但要了解企業品牌的經營，掌控搜尋引擎優化佈局、媒體採購與廣告投放、數據分析及各平台商業模式應用等等，且對各國、產業相關法規及各行銷工具相關性，更要有連貫性的了解及運用。三、多元職能需求的小編／客服人員，能文也能武，這是推動企業電子商務的基本人才需求，這些基本人才需求的數量及素質需求遠遠高於眼前人力市場的供給。四、再進修的管理人才，在十倍數進化的數位環境下，企業管理階層所面臨的市場工具及人員職能變化快速，所衍生出許多新的管理問題，急需求對新市場及新工具專業、甚至是跨領域的管理人才來協助。

「多變時代，投資人才是王道！」隨著電子商務及跨境電商的快速發展，加上2020年全球性新冠肺炎疫情的推波助瀾，如何數位轉型、如何抓住電商的趨勢商機來開拓市場，乃是台灣各企業求生存、求發展的要務。但電子商務的經營是項跨域整合知能，非單兵作戰，亦非只在facebook PO文就叫網路行銷、有上網賣東西就叫電商、也非只要有英文版網站就叫跨境電商；同樣的，想讓電子商務的訂單順利成交，Online與Offline間的配套整合串接更是缺一不可，唯有能接地氣，電商才能成為企業的未來搖錢樹！

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