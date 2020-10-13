外貿協會歐洲商機日 東方快車雲遊九國

經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦之「2020年歐洲商機日」活動，10月7日及8日登場，延續去（2019）年廣邀歐洲國家買主之作法，今年計邀請來自英國、挪威、德國、法國、西班牙、波蘭、匈牙利、保加利亞及俄羅斯等9國25家企業買主。今年活動不畏疫情影響，買主家數維持與去年買主來臺數水平，總計有近百家臺灣供應商與歐商進行遠端視訊洽談超過120場次，預估達成商機約1,500萬美元。

今年買主採購品項集中在資通訊及自行車產業，包含電腦周邊產品、IT零組件、無線射頻零組件、智慧家用產品、自行車零組件（包含金屬及塑膠射出）、精密扣件等產品。

自行車產業買主表示，受COVID-19疫情影響，自行車及相關零件產品在歐洲供不應求，而遠距辦公也讓電腦周邊產品如耳機、視訊設備、網路設備等相關產品需求大幅提升。重量級買主如營業額將近1.5億美元之波商NTT System、營業額達6千萬美元之西班牙商INFOWORK TECHNOLOGY及3千5百萬美元之Smart Products Connection，皆是從事電腦及周邊設備相關之外商。

洽談首日收穫豐富，我商電競周邊產品領導品牌G公司，此次安排與法國及西班牙商相談甚歡，因買主想多元拓展產品線，G公司可望透過該外商重新打入西班牙市場；另從事電腦週邊設備產品研發及生產之上櫃T公司經營歐洲市場已久，對於透過商機日開發新合作夥伴給予肯定； 筆電、液晶視訊產品及智慧型裝置製造大廠C公司在中歐市場僅於波蘭設有據點，透過本活動對接保加利亞業者，可望藉與保商合作拓展其他產品線，持續擴大經營中東歐市場。

整體而言，面對歐洲買主，臺灣廠商無法與中國大陸產品低價競爭，惟有透過先進技術及高品質產品才能獲得買主青睞。自本次商機日可得知，雖在疫情期間，臺灣在資通訊及自行車產業的強項及知名度仍是歐洲買主的採購主力，而商機日的採購品項多元且廣泛，此次亦有採購窗簾布料及家居咖啡用品之歐商，我商可多利用商機日視訊洽談機會，在疫情期間找尋新的商業合作夥伴。

為擴大與歐盟合作，7日當天由貿易局、外貿協會以及EEN（European Enterprise Network，歐洲經貿網）資通訊群組亦共同舉辦「2020 臺歐資通訊線上論壇」，聚焦臺歐數位轉型與智慧城市，分享雙邊相關產業趨勢及合作機會。

本活動吸引國內及歐洲15餘國，超過200名產官學研報名參加。因應歐盟執委會在今年7月提出經濟復甦計畫，支持歐盟各國政府及企業數位轉型，以創造歐洲數位經濟商機，臺灣近年也積極推動產業與商業服務數位化及智慧城市發展，此活動有助於加深臺灣企業與歐盟市場連結。