TPCA Show 2020擴大展出 電子產業鏈全方位呈現

五展攜手、虛實並進 搶進5G新商機

「第21屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2020) 與「第15屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT-EMAP)將於10月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開，今年展覽以「5G全方位電路板製程解決方案」為主軸，並邀請超過420個海內外PCB產業品牌、1,162個攤位齊聚今年的展覽盛會，預計將吸引超過35,000位專業人士參觀，此外，今年更首度與其他電子製造展覽，共同五展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

善用數位平台與實體展示 五展攜手打造全方位電子產業鏈平台

此次「台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show)，首度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」、「台灣國際雷射展（Laser & Photonics Taiwan）」及「台北國際光電週（OPTO Taiwan）」，以五展聯合方式，提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案，共同搶進5G時代新商機，今年TPCA Show延續5G動能，以高頻、高速材料，聚焦5G通訊、車聯網、自駕車、工業4.0、智慧工廠等應用為主題，並「PCB高階智慧製造主題區」展示PCB產業智動化進程與需求。為突破疫情限制，TPCA Show首度採取線上線下虛實整合的創新模式，提供Cloud 365線上展覽平台，服務無法前來台灣觀展的海外買主，讓參觀者不受空間限制，掌握第一手產業脈動。

疫情突圍! TPCA:台灣PCB產值下半年樂觀預估YoY+1.5%

今年全球雖壟罩在疫情之下，但台灣電路板產業仍穩健成長。TPCA Show主辦單位-台灣電路板協會李長明理事長表示，2020年上半年在疫情影響下，PCB生產雖有受到短期的衝擊，但在5G基站布建與遠距商機的需求下，今年台資PCB上半年產值達2,981億(約99億美元)，比去年同期成長3.4%，樂觀預估全年產值可達6,721億，仍可穩定成長1.5%。另外，看好未來高速運算的應用需求，台灣電路板產業將強化在台先進製程投資計畫，據TPCA統計，今年台資PCB整體資本支出超過1,000億新台幣，如臻鼎、欣興、燿華、華通、景碩、台郡、健鼎等大廠，除了設備汰舊與智慧化升級，更在高階製程進行加碼，如以ABF載板為投資主軸的欣興、景碩、南電，切入車用與先進軟板新廠的臻鼎，及布局5G的台郡等，顯現PCB先進製造根留台灣的趨勢，也預期將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

「IMPACT-EMAP研討會」同期舉辦， 台積電、日月光、聯華、欣興等大師演講 引領產業發展

而與展覽同期舉辦的「第15屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT-EMAP)，由IEEE EPS-Taipei、iMAPS-Taiwan、ITRI及TPCA共同主辦，並以「IMPACT-EMAP on HPC-Toward the Data Era」為主題，呼應5G大數據高速計算、異質整合的關鍵需求，多達21場次的專業論壇，掌握產業脈動，激盪出創新火花。今年IMPACT-EMAP陣容堅強，除阿托科技、矽品、南亞塑膠、日月光贊助特別論壇外，今年更將由台積電廖德堆副總經理、日月光洪志斌副總經理、聯華電子丁文琪副總經理、欣興電子劉漢誠技術長及IBM全球商業服務處張杰弘資深顧問進行精彩主題演講，加上海外專家跨海線上參與，檔檔重磅推出、場場精彩可期。

本次研討會主題，從材料、板廠、封裝、終端等多方位剖析下世代先進技術全貌，並有多家半導體、電路板指標廠商互相加乘，使IMPACT-EMAP成為台灣唯一橫跨上游材料、電路板、半導體、封裝測試的國際級研討會。而除了IMPACT-EMAP外，同期還有多場豐富論壇活動，開展首日TPCA與六大公協會共同舉辦「電子產業趨勢眺望」高峰會，產業領袖齊聚、跨領域對談，包括台灣電路板協會(TPCA)李長明理事長，外貿協會(TAITRA)黃志芳董事長、台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)李詩欽理事長、台灣雷射科技應用協會(TLTAA)洪基彬理事、光電科技工業協進會(PIDA)羅懷家執行長、台灣半導體協會(TSIA)洪松井理事以及工研院產科國際所蘇孟宗所長，分別就其產業觀點進行分享與探討，預估將吸引超過250位產業菁英到場。

此外，TPCA也與工研院電光所合辦兩場智慧製造研討會，如10/22的「智造未來論壇-PCB與電子產業的智造再興」則探討PCB與智慧製造未來趨勢，分享實例及解決應用方案、以及10/22與IPC合辦「高可靠性技術研討會」解析電子行業最新標準規範及技術認證；另於10/23「智慧製造核心應用及AI發展趨勢」針對人工智慧與智慧製造的發展趨勢提出探討與解決方案；展期三天也將推出以5G為主軸，20場次以上的新產品發表會。豐富多元的展期活動，強強聯手、題題相關，整合為一年一度之強檔電子盛會。更多詳情請洽活動官網： TPCA Show 2020官網http://tw.tpcashow.com/、 IMPACT-EMAP 2020 官網 、http://www.impact.org.tw、 TPCA Show Cloud 365 http://cloud.tpcashow.com/