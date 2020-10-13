高雄加工區需求人才殷切 高雄分處15日辦徵才活動釋出875個職缺

高雄加工區廠商需求人才殷切，經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，於10月15日合辦現場徵才活動，包括銳康科技、旭宏科技、頎邦科技、華東科技、華新科技、天二科技及志昱科技及明安國際等8家知名企業，總計提供875個職缺，並請參加徵才活動民眾配合量測體溫及相關防疫措施。

此次現場徵才活動於10月15日(星期四)上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2樓）舉辦，職缺項目包括電鍍工程師、品保員、技術員及操作工等，部份廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐…等福利，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

加工處高雄分處表示，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

活動相關事項，歡迎至加工處官網（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽第四課承辦人員梁小姐，聯繫電話為（07）8239398。