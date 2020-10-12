中國醫藥大學洪明奇校長獲邀中臺科技大學發表「亂世出英雄‧從抗癌到抗新冠病毒」專題演講

為推動跨校際學術交流，中國醫藥大學校長洪明奇院士今(12)日下午受邀到中臺科技大學發表專題演講，分享自己從事對抗癌症的標鞄治療到抗新型冠狀病毒之精準醫學研究的奧秘與樂趣，他鼓勵大學生找到自己喜歡又有興趣的領域，繼續進修充實自己，「志向必高方有成」，洪校長親切風趣的感染力，讓300多位聆聽學生興趣盎然、會場氣氛相當熱絡。

洪明奇校長（右）與中臺科大陳錦杏副校長（左）互贈伴手禮。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇校長是世界知名癌症基因科學家，為推動跨校際學術交流，今日下午在研究生事務長許翺麟、公關中心主任吳嵩山陪同前往中臺科技大學舉辦的「天機講座」以「亂世出英雄–從抗癌到抗新冠病毒」為題發表演講，受到副校長陳錦杏教授、藝術中心主任陳錫仁親切接待，吸引近三百名師生前往聆聽，獲益匪淺。

洪明奇校長在陳錦杏副校長等陪同參觀該校藝術中心書法展。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇以深入淺出、幽默風趣的方式，分享從事生物醫學研究的奧秘與樂趣，他舉例新型冠狀病毒(SARS-CoV-2或稱COVID-19)疫情，全球的病例高達2820萬，死亡91萬人，在此緊急公衛事件時刻，大學在發展尖端醫療研究、解決重大醫學難題上，就扮演著重要的角色，大學生千萬不要妄自菲薄，繼續進修充實自己，「天生我材必有用、志向必高方有成」，也讓自己生命更有意義。

洪明奇校長與會場聆聽師生合影。圖／中國醫藥大學提供

洪明奇從三國演義的故事帶入演講主題，三國亂世，曹操《蒿里行》記述，白骨露於野，千里無雞鳴；說明戰時人民生活的困境，但是對於英雄好漢來說，卻是頭角崢嶸的時代。洪明奇校長表示，臺灣十大死因，癌症都是居首，從美國的統計數據來看，在過去40年癌症5年相對存活率，從50%的存活率變70%，而現代醫療科技進步日新月異，以現今癌症研究的發展，未來要再提高20%存活率，不再需要花40年的時間。

洪明奇認為，大學提升研究動能，可以發揮學術研究的高影響力結果high impact outcomes，諸如，社會貢獻、健康-改善存活率、工作機會、財務穩定，增加世界媒體曝光度，提高台灣知名度。其並介紹中國醫藥大學培育研究生的特色亮點，諸如多元彈性，鼓勵跨領域研究，校長重點培養高潛力學生並與國際名師共同培養學術菁英，有助於學子實現科學研究的夢想。