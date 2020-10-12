「搭高鐵坐機捷看展，亞洲最大農業機械展」10/17-19桃園青埔登場

桃園市長鄭文燦12日宣布「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」，將於10月17至19日於桃園高鐵站前廣場登場，為「亞洲最大農業機械展」，展出項目包括大、小型農業機械，農機附掛配套、園藝手工具、生物科技、有機肥料等農業資材，集結台灣製造以及美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，鄭市長歡迎各縣市農民朋友，搭高鐵坐機捷來看展，一出高鐵站就到了現場非常方便。

鄭文燦表示，這場為期3天的「亞洲最大農業機械展」，於桃園高鐵站前廣場舉行，展場面積達10公頃，展出攤數逾800攤，展出新研發、智慧化、科技化、省工農業機械；此外，另結合農糧署旗鑑計畫成果發表會，將展示30項科技農業計畫亮點成果，歡迎各縣市農民朋友一同共襄盛舉，未來市府亦將持續支持各項農機補助政策以及代耕服務，為農民朋友提供更好的環境。

台灣農機工業同業公會理事長楊建生說，桃園雖不是最主要農業大縣，卻是重要的農機消費地區，該公會在雲林縣連辦14年的全國農業機械展，今年首度移師桃園市舉行，除了是諸多因素決定出走雲林，另外公會連續兩年於桃園農業博覽會參展，市長鄭文燦熱情邀約辦展，所以「捨雲取桃」回歸專業展覽的初衷，讓喜歡農業、想從事農業的人，藉由展覽了解更多農機趨勢。

由於近年來台灣除了推廣農業機械化及智慧農業，加上大量的青年投入務農行列，農業機械業者生產及進口的產品主打輕量、便利、智慧、科技、自動、省工等類型，因此，今年的展覽亦有<女力農機>推出，發表例如可折疊攜帶的耕耘機、輕量化的電動割草機、輕量化背負式噴霧機、遙控無人機等等，此類產品的產生可提昇更多青年及女性對於農業機械使用的接受度。固省工輕巧的農機開發、外觀視覺化設計都是未來農機廠商發展的重點方向。

另外，因過去國內有部分業者會以中國製農機零件拼裝後掛MIT招牌販售，為扶植臺灣在地製造產業，今年農機展也嚴格限制國內廠商代理中國機械產品參展，展場週邊有停車場3.8公頃，不管是搭高鐵、捷運、公車或自行開車都相當便利，歡迎在地農友、全國各縣市農民朋友，及國外買家都能過來共襄盛舉，預期參觀人數40多萬人次。

展示項目如下︰