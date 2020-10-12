「樂光燦爛」演唱會打頭陣 桃園客家音樂節系列活動好歌連台

2020桃園客家音樂節系列活動已於日前展開，由「樂光燦爛經典演唱會」揭開序幕，演唱會邀集多位客家金曲歌手重現客家流行音樂先驅吳盛智及涂敏恆的作品；並邀請到老、中、青三代在客語歌壇極具地位的女性歌手，以個人微電影方式敘說其創作心路歷程，並演唱其代表作品，是一場集影視音大全的視聽饗宴。

金曲歌手欒克勇以涂敏恆和吳盛智創作的《𠊎係客家人》開場，為經典演唱會揭開序幕，現場數百位觀眾聽得如癡如醉。

演唱會當天，桃園市長鄭文燦親臨現場表示，桃園作為客家庄的領頭羊，他上任後持續推動客家走入生活，讓傳統山歌賦予新意，讓客家音樂更流行化， 也要讓桃園成為客家文化的搖籃。

鄭文燦也表示，今年的客家音樂節首度規畫辦理主題演唱會，活動上半場以「老派經典」為題，特別邀請欒克勇、劉榮昌、林展逸等金曲級歌手重新詮釋吳盛智及涂敏恆兩位已逝客家音樂人的作品。下半場「女性情懷」主題則介紹客家樂壇優秀的女性客家歌手官靈芝、羅思容、曾雅君等演唱個人代表作。

桃園客家音樂節系列活動即日起至11月14日止，接下來還有歌唱比賽（傳統山歌及流行歌曲）、賴碧霞紀念音樂會、客家群星會等，邀請民眾一同來共享豐富的音樂饗宴。民眾可於活動服務台索取酷卡於系列活動集點，集滿5點即可兌換精美贈品1份。