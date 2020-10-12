第一屆和泰盃烈火純青技能競賽報名開跑

激發學生對技術開發充滿熱情，提升產業水準，落實技職教育的目的，和泰汽車集團旗下的和泰興業大金空調、大全彩藝，攜手財團法人黃克銘基金會、誠萱基金會、和泰環境永續基金會聯合舉辦第一屆「和泰盃烈火純青技能競賽」，即日起開放報名，明（2021）年1月27日正式比賽，歡迎汽車修護、餐飲烹飪及冷凍空調相關科系之高中職學生報名參賽，爭取最高榮譽。

大力支持這項賽事的和泰興業大金空調董事長蘇一仲及大全彩藝董事長黃志誠，也分別擔任和泰汽車集團董事，兩位董事長在經營企業時，有感於技職教育的重要，特別在企業內部塑造學習技術的良好環境，鼓勵學生重視專業技術能力。

本次在和泰汽車集團的指導下，藉由技能競賽激發學生對技術開發充滿熱情，透過校際間相互切磋與觀摩，在未來產業中提升技術水準，讓國內技職教育向下紮根。

和泰盃烈火純青技能競賽分為汽車修護組、冷凍空調組、餐飲烹飪組三大類，參賽隊伍可獲得主辦單位提供3仟元練習金，各組競賽前三名可分別獲頒獎金新台幣5萬元、3萬元、1萬元；為獎勵為校爭光及學校指導，主辦單位也額外捐助獲獎隊伍的學校，第一名獎金新台幣3萬元、第二名2萬元、第三名1萬元。

首屆和泰盃烈火純青技能競賽的LOGO設計深具意義；外部火焰象徵烈火純青、技藝精湛之意；中間的手形代表手作匠人、其形狀也像一個比讚的手，象徵技能高超一級棒，期望學生能以此精神為目標，發揮職人精神。競賽統一採書面報名，有意參賽的學生可上活動官網(hotaiskills.org.tw)下載報名表填妥後在今年10月30日前寄回主辦單位。

本次汽車修護組考題設計以TOYOTA雙人快速定期保養作業為主，冷凍空調組考題設計則針對商用一對一設備安裝技能測驗為主；由於黃克銘基金會長期倡導營養保健、預防醫學及樂齡均衡飲食的宣導，本次餐飲烹飪組期望參賽者能在高纖、低油、低糖、低鹽等健康料理設計上發揮創意，烹飪出適合在家製作美味、營養又符合健康的菜色，增進家人健康與親子關係。

誠萱基金會及和泰環境永續基金會長期提供清寒、弱勢技職學生獎助學金，更致力於技職教育的推廣，希望學生能提早學習業界所需技能、向更高技術挑戰。本競賽除獎金豐厚外，表現優異的學生還能引薦至和泰相關企業實習與工作，讓學生學以致用順利就業。



