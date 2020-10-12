東亞第一座關鍵電力服務中心成立

施耐德電機攜手宏于電機 成為高科技廠房 能源管理策略夥伴

全球能源及自動化管理專家施耐德電機與宏于電機於10月12日宣布共同成立東亞地區第一座Galaxy VX關鍵電力客戶服務中心，爾後將透過施耐德強大的品牌力與國際先進的技術、創新力，再結合宏于電機智慧配電盤優異的研發與製造技術，除滿足客戶基本的維護服務需求之外，本服務中心亦與施耐德全球研發團隊緊密合作，期能快速解決終端用戶所遇到的問題，以達到更高的服務標準。此外，宏于的智慧配電盤，能做到斷電風險預防預測，透過電力監控、測試與診斷可疑之斷電警訊。強強聯手下，雙方期許成為台灣高科技廠房的能源管理策略夥伴，並與客戶一同研究以預防停機損害發生。

宏于電機配電盤副總詹家榮介紹雲端變電站的優勢與效益。圖/陳逸格攝

施耐德提供高科技廠房0秒銜接之不斷電系統服務

施耐德台灣區總經理張智斌表示，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，並持續在全球產業中扮演關鍵角色，在HPC（高速運算）需求強勁、全球5G手機銷量上修以及提高資本支出因應先進製程等三大未來發展的推波助瀾下，包括5G商用「規模化」帶動5G手機、基地台、VR/AR設備，以及工業4.0、自動駕駛和醫療等新興應用的發展、運算「邊緣化」趨勢帶動更多AI及運算能力的邊緣設備等都將是未來趨勢，IC設計及半導體行業更是促使科技升級的重要推手。施耐德電機針對半導體業的佈局則本著客戶至上（Customer First）的服務核心理念，針對高科技廠房對電力系統的0秒銜接不斷電需求，運用施耐德全球研發能量與技術資源運用施耐德全球研發能量與技術資源，特別挹注資源於台灣成立第一座東亞區Galaxy VX 關鍵電力服務中心。

宏于「Smart iPanel」AI大數據分析穩定配電

宏于電機配電盤副總詹家榮表示，宏于電機在電力領域擁有長達35年專業及成熟的技術，從配電盤傳產業導入AI大數據「Smart iPanel」，目前已拓展到越南、泰國等東南亞地區。宏于電機很高興有機會與施耐德合作成立東亞第一座Galaxy VX關鍵電力服務中心，將採用宏于電機通過TAF認證的電力實驗室，協助施耐德UPS不斷電電力系統及輸出入智能配電盤產品的相關試驗，並將結合最新的在線監測以及A I的雲端運算方式達到真正的壽命預測以及事故預防、真正雲端化管理提升系統供電的穩定度，搭配施耐德產品銷售策略佈局台灣甚至到全球化市場，並且以專業的技術提供所有用戶在地化最即時的售後服務。此外，配電盤亦採用最新國際標準IEC 61439 / CNS 15783，這也是施耐德與宏于雙方共同推廣的新一代安全標準，致力於提升台灣與國際接軌，也有助於台商配電盤外銷海外市場，提升國際競爭力。

宏觀而言，關鍵電力的支援、節能技術與儲能系統是高科技廠房能源管理中至關重要的項目，施耐德的高效率、模組化的三相不斷電（UPS）系統Galaxy VX結合宏于電機的智慧配電盤打造之Galaxy VX關鍵電力服務中心，將提供半導體高科技廠房安心可靠的能源管理系統，再創佳績可期。