CTCI中鼎集團總裁余俊彥獲頒台灣CEO 100強

全球商界享有盛譽的《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）全球繁體中文版，10月8日舉行2020年「台灣CEO 100強」贈獎典禮，CTCI中鼎集團余俊彥總裁在連續三屆評比中，今年再度蟬聯入榜，優異的企業領導能力及績效，深獲肯定。

本屆「台灣CEO 100強」由國際知名的歐洲工商管理學院（INSEAD）與11策略與管理公司的資料顧問專家組成團隊進行調查，根據公正客觀的數據進行評比，依據受評對象自上任以來的股東報酬率、市值變化兩項客觀指標進行評量與排名，入榜者都能幫股東賺錢、擁有長期穩定經營表現的模範生。

中鼎集團總裁余俊彥在現場受訪公開分享如何透過管理強化企業競爭力，讓中鼎以穩健的經營績效及財務表現，持續締造佳績，朝永續經營的目標邁進。

余俊彥表示，今年在COVID-19疫情肆虐下，全球企業面臨前所未有的嚴峻考驗，中鼎集團成功減緩疫情影響，在世界各地的營運維持不中斷，在業務開拓更展現積極成果，於近期連奪數個指標大單，創下最高單一合約金額紀錄，提早達成年簽約額千億目標，突破集團歷年總簽約額紀錄。

CTCI中鼎集團（TWSE: 9933, TPEx: 5209, TPEx: 6803）創立於1979年，在余俊彥總裁的領導下，中鼎集團現已成為國際級統包工程公司，承攬多元化重大工程，提供全方位的工程服務、產品和解決方案。業務範圍包括煉油石化、電力、環境、交通、一般工業等工程領域，致力提供全球最值得信賴的工程設計、採購、製造、建造施工、試車操作及專案管理等服務項目。於全球逾10個國家成立約40個據點，集團員工總數約7, 000人，並入選道瓊永續指數(The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)，不僅展現了集團優異的財務表現與風險控管能力，也讓中鼎集團永續經營的願景再向前邁進一大步。