大葉大學「無菌培養感測模組」獲「2020台灣創新技術博覽會」銀牌

智慧時代來臨，農業也要智慧化！大葉大學工學院教授蔡渙良、資訊工程學系主任林仁勇、食品暨應用生物科技學系教授徐泰浩與資工系碩士生呂威宏研發「無菌培養器的整合感測模組」，將感測模組結合瓶蓋設計，透過雲端就能掌握環境情況，獲頒「2020台灣創新技術博覽會」銀牌。

大葉大學研發團隊參加台灣創新技術博覽會。圖／大葉大學提供

工學院教授蔡渙良表示，此次發明以蛹蟲草當實驗對象，蛹蟲草一般人工栽培需要六十天，瓶罐經過滅菌後注入菌種，為避免汙染，養殖過程不能打開瓶蓋，只能透過透明玻璃罐觀察色澤變化，以評估生長情況，無法確切得知內部生長條件。為了改善無法感知量測內部環境變化的問題，「無菌培養器的整合感測模組」將感測器嵌入無菌培養瓶，內部、外部都能感測，不僅可以更有效掌握培育環境變化，也能節省巡視的人力。

大葉大學師生團隊研發研發「無菌培養器的整合感測模組」。圖／大葉大學提供

資工系主任林仁勇指出，「2020台灣創新技術博覽會」由經濟部、科技部、農委會、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環保署、國發會、中研院聯合主辦，今年展出近千件發明，大葉大學以德國師徒制帶領學生結合理論與實務，團隊開發的「無菌培養器的整合感測模組」，整合感測模組結合瓶蓋設計，瓶蓋的內、外都有感測器，不只是外部環境條件，還能掌握培養瓶中的二氧化碳濃度、溫濕度情況，有別於市面上的發明，因此受到評審肯定。

資工系碩士生呂威宏說，自動化監測管理系統可以減少農業的人力成本，也能透過環境控制來維持生產品質的穩定，在老師的指導下，實驗室運用無線感測模組收集溫度、濕度、二氧化碳濃度等數據回傳到電腦，方便培育者監看生長狀況，並可分析相關資料，進一步找出最佳生長條件，很開心可以獲得「2020台灣創新技術博覽會」銀牌。