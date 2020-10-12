選購MIT產品 經濟實惠 帶動在地產業發展

經濟部工業局於10月8日舉辦「買MIT，好經濟」- MIT微笑協力店聯合促銷活動啟動記者會，邀集家樂福、全國電子、全家超商、OK超商、新東陽、詮勝國際、恬褋仕、祥瀧文創、遠傳friDay購物、PChome Thai、好物飛行、Gozens等12家通路共襄盛舉，總計超過1,500間門市、10個電商平台，於10月8日起至10月底，針對MIT微笑產品提供優惠折扣方案，鼓勵民眾優先選購MIT產品，期盼提供經濟實惠的產品，帶動在地產業。

工業局楊志清副局長表示，今（109）年初COVID-19疫情爆發，各國陸續採取各項邊境管制措施，除國際旅客無法來臺之外，國內民眾外出消費意願降低，導致消費力減弱，對國內各產業造成不同程度影響。為振興在地產業發展，工業局邀集12家MIT微笑協力店，共同推動「買MIT，好經濟」檔期，一起促銷MIT微笑產品，讓國人到處買得到優質的MIT產品。「買MIT，好經濟」中的「好經濟」，代表兩個意涵，第一，提供經濟實惠的價格，鼓勵消費者優先選購MIT微笑產品，其次，大家多買MIT產品，可帶動在地產業的好經濟。

為讓消費者容易辨識及選購優質臺灣製產品，經濟部工業局自99年起推動臺灣製MIT微笑產品驗證制度，針對通過臺灣製原產地認定及品質驗證的產品，授予MIT微笑標章。同時為讓民眾到處買得到MIT微笑產品，自101年起也媒合各類實體或電商平台通路銷售MIT微笑產品，目前共有24家連鎖通路之7,089家門市以及17家電商平台成為MIT微笑協力店，近3年平均每年銷售額更達新台幣22億元以上。

工業局楊志清副局長呼籲國人以具體行動支持MIT產業，買MIT產品就是支持臺灣產業。圖╱中衛中心提供

為舉辦本聯合促銷活動，工業局自今年4月起逐一洽家樂福、全國電子、全家超商、OK超商、新東陽、詮勝國際、恬褋仕、祥瀧文創、遠傳friDay購物、PChome Thai、好物飛行、Gozens等12家MIT微笑協力店的意願，均相當支持在光輝的十月舉辦「買MIT，好經濟」促銷活動，鼓勵國內民眾以實際行動購買國產品，在全國1,587間門市及10個海內外電商平台，從10月8日起至10月底，都可購買到經濟實惠的MIT微笑產品。例如家樂福網路平台MIT專區推出滿2,000送200折價券；全國電子於門市購買MIT商品不僅享有9折優惠，滿額再獲贈小家電；恬褋仕購買MIT專區全商品8折起，滿萬再享10%現抵回饋；新東陽除了優惠折扣，門市單筆滿399，還能周周抽MIT優質家電；遠傳friDay購物平台MIT專區商品下殺至65折外，消費滿5,000送5,000，下單還能再抽Dyson吹風機，講求性價比的民眾千萬別錯過。更多優惠訊息，請參考活動網址：http://salemit.mittw.org.tw 。