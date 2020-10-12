珍珠奶茶國際論壇 聚焦手搖飲國際市場

經濟部國際貿易局與外貿協會共同辦理的首屆「臺灣珍珠奶茶國際論壇」，10月6日在臺北國際會議中心盛大登場，以手搖飲產業海外市場未來發展為主題，聚集國內飲料業、手搖飲業包括雀巢、迷客夏、茶湯會、鮮芋仙、圓心圓、永大食品等指標大廠，現場吸引122位國內外食飲品業者共襄盛舉，以未來趨勢及經營國際市場之視角，分享後疫情時代因應全球消費市場改變之道，並帶來第一手國內外珍珠奶茶產業新知。

論壇由外貿協會秘書長林芳苗、經濟部國際貿易局主任秘書戴婉蓉致詞揭開序幕，台灣區茶輸出業同業公會理事長高秀成及總幹事游茂盛、食品工業發展研究所研究員王素梅、承恩食品總經理柳繼勝、六角國際經理魏成哲等貴賓均應邀出席。

外貿協會林芳苗秘書長表示，貿協自2017年成立「珍珠奶茶行銷聯盟」，集結廠商力量一起將珍珠奶茶推廣至國際。圖╱外貿協會提供

外貿協會秘書長林芳苗表示，貿協在2017年起成立「珍珠奶茶行銷聯盟」，集結臺灣珍奶產業的上中下游產業鏈廠商，從原料、包材、機械設備、整店輸出至連鎖加盟，集結廠商的力量共同推廣，一起將珍珠奶茶從臺灣走向國際。粉圓在去（2019）年出口蓬勃，雖然今年的出口量受疫情影響減少，但國人豐沛的創意，研發出適合在家中製作DIY手搖飲的即食熟粉圓，讓海外消費者可以在家自己製作珍珠奶茶。雖然珍珠奶茶起源於臺灣，但輸出到國外結合當地食材後，就可以發展出適合當地風俗的風味與趨勢。

會中產官學專家學者齊聚，國內農產食品權威研究機構－食品工業發展研究所首度針對手搖飲未來發展為題發表研究結果，業界專家則有六角國際（日出茶太）、承恩食品及茶商公會共同與會，分別探討茶產業未來發展、分享經營北美及東南亞市場的經驗，以及如何因應疫情的未來布局。雅茗天地（快樂檸檬）代表遠從日本視訊與談，帶來日本珍珠奶茶第一手產業動向。

2020臺灣珍珠奶茶國際論壇講師，從日本以視訊方式參與，帶來日本珍珠奶茶第一手產業動向。圖╱外貿協會提供

為提升臺灣珍珠奶茶的國際能見度，本活動也同步於YouTube平台以英文及日文雙頻道對海外買主直播，讓國外買主洞悉臺灣珍珠奶茶產業優勢，計有23國近90位買主同步線上觀看，更首度獲得哈薩克及尼泊爾買主的關注，部分買主回應未來有意願與臺灣供應商採購共創商機。現場參加業者多持正面回饋，關心海外市場趨勢及新產品動態，對於臺灣珍珠奶茶未來轉型、海外市場在地化經營到如何再創珍奶流行熱潮等均感興趣。