2020放視大賞頒獎典禮放大狂想 展演數位科技跨域創新體驗

經濟部工業局為加速數位科技產業創新並發掘優秀人才，透過放視大賞活動持續推動產學合作與人才扎根工程，今（109）年於10月8日傍晚假高雄展覽館舉辦「2020放視大賞頒獎典禮」。經濟部王美花部長、高雄市陳其邁市長蒞臨致詞，中山大學、義守大學、屏東大學、正修科技大學、南臺科技大學、智冠科技、智崴集團、HTC、西基動畫、雷亞遊戲等產學代表出席參與。

本屆參賽件數相較去（108）年大幅成長134.6%，其中更有許多跨領域、跨校合作的優異作品。頒獎典禮現場規劃了5G混合實境開幕表演、放視新銳作品展覽，及交流派對等，進階打造數位科技產業之產學創新交流盛會。

放視大賞是產業與學術界相當重視的創新交流平台，今年已邁入第10年，歷經10年累計參賽作品逾萬件，培育人才近十萬人，並孕育許多新創團隊，例如：信仰遊戲開發的《細胞迷途》，去年10月於Steam平台上架，至今獲得高度好評（好評率95%以上），總銷售額達新台幣千萬元；另獲得業界投資由柒伍壹遊戲開發的《人生畫廊》已於今年4月在Android和iOS平台上發布，並獲得Google Play全球推薦，曾登上熱門免費排行榜第二名；而由趴踢鵝工作室開發的PC遊戲《給地偷地》透過放視大賞競賽展覽連結業界資源，作品已於今年5月任天堂Switch平台上架。

今年度放視大賞評審團對於參賽作品給予相當高度的肯定，不僅作品富有高度跨域創新性且深具市場開發潛力，例如臺北科技大學的「隨拍隨得」行動應用軟體，可運用手機拍照將生活周遭物件轉換成個人語文單字卡，實現情境式自發性學習；雲林科技大學研發的「雞生蛋生雞」APP遊戲結合感應式實體存錢筒，協助孩童透過存錢過程建立理財觀念；成功大學開發的遊戲類作品「開拓者」，則跨足都市計劃、資訊工程、光電、文學等領域，打造出一款以臺灣建築為主題的經營型手遊；以及清華大學、臺灣大學及輔仁大學三校四系所共同製作的智能無線互動醫療保健系統「健康來吧（healthLineEbot）」等，均充分展現出學子跨域整合與創新創作的能力。

受COVID-19疫情影響，為配合政府防疫政策，「2020放視大賞」擴大辦理線上展覽，加入模擬實境及遊戲互動兩種體驗模式取代歷年大型展覽，強化線上展覽的沉浸式體驗與互動性，並輔以校園直擊報導，邀請設計名人、知名網紅及廠商一同走進校園，發掘優秀人才，更透過線上直播揭曉得獎名單，觸及5.6萬人次。「2020放視大賞」透過系列活動與多方宣傳管道，讓參賽學校及件數大幅成長，由去年的89校213系2,042件，增至今年的104校269系4,791件，競賽件數增加134.6%。

「2020放視大賞頒獎典禮」特與夢想動畫合作進行典禮開幕表演活動，結合投影、MR混合實境、容積補捉攝影技術，透過MR混合實境眼鏡，提供立體人物影像、全景投影及音效之沈浸式數位科技感官體驗。

王美花部長於致詞中提到，「文化」、「科技」、「美學」是推動臺灣數位科技產業躍升的重要元素，經濟部今後也將繼續協助挖掘臺灣優秀人才與作品，讓全世界都看到臺灣產業新銳的深厚實力。頒獎典禮中亦力邀數位內容產業新銳、新創代表上台進行產業經驗分享，包括長榮大學陳雍正教授、谷汩文化林思翰創辦人，及黃柏尹角色動畫師。

經濟部工業局楊志清副局長表示，期望今後能夠透過放視大賞「競賽、展覽、論壇、人才媒合會」等系列活動，搭起企業與學生之間更加緊密的橋樑，把對的人放到對的位置大展長才！

放視大賞線上展覽網址（https://dcaward-vgw.org.tw ）。