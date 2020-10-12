2020年國際新創機器人節 桃園登場

推動機器人產業三創手法 看見臺灣轉動世界的新能量

「2020年國際新創機器人節」於10月8日在桃園盛大開幕，從10月至11月假龍華科技大學與祥儀機器人夢工廠舉辦，國際邀請賽聚集全臺國中小、大專院校共1,000隊參與，期盼透過本活動呈現AI智慧科技研發的成果及臺灣機器人產業的蓬勃發展。

開幕記者會邀請經濟部工業局陳佩利主任秘書、科技部工程司張嘉桓專門委員、台灣智慧智動化與機器人協會絲國一、桃園市政府經濟發展局郭裕信局長、祥儀慈善文教基金會蔡逢春董事長、臺灣大學羅仁權教授共同為臺灣祈福，揭開序章。

2020年，全世界遭逢Covid-19疫情衝擊，遇到了空前的全面性危機，各領域面臨轉變的契機，考驗應變的真實力。而今年的TIRT國際新創機器人節，在桃園市政府全力支持之下，祥儀慈善文教基金會決定持續舉辦，希望能不間斷提供孩子們競賽舞臺，也期待藉由這場結合當下議題的跨領域交流，呼應世界共通面臨的防疫議題，增進學子的環境應變能力。

今年的機器人競賽更首度擘劃線上競賽，並以防疫為主題，邀請國內外菁英隊伍共同站上世界防疫防線，號召各界創客人才，以世界共同體的角度，啟動國內外研發能量，為世界共同議題努力。

繼2018年舉辦AI Taoyuan 機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華活動，參與人數突破13萬人次，成為亞洲最盛大機器人國際邀請賽；2019年度，延續AI Taoyuan精神，規劃國際新創機器人節，活動參與人數達到17萬人次，推動國際新創機器人節成為桃園指標活動!

2020國際新創機器人節記者會，為國際邀請賽揭開序幕。圖╱中衛中心提供

今年，國際新創機器人節延續陸、海、空、創客四大主軸，視覺辨識無人車增加關卡難度，循跡避障挑戰機電整合能力；科技寶分項競賽，從micro:bit、Arduino到ROS控制系統，以自走車、相撲車以及無人搬運車服務型應用競賽多元形式，讓學生透過不同控制系統升級競賽履歷；今年新增水上機器人足球競賽，挑戰參賽者的程式設計能力，更須兼顧行舟機器人浮力載重、輕巧結構、防水性等多面向考量，整合能力再升級。而今年的TINY.G迷你無人機競速賽，無人機在空中3D甩尾飛行，穿越LED光環障礙，一定要臨場感受空中競速狂飆快感!

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，為推動科技研發，透過「創新、創作、創業」機器人產業三創手法，超前學習促進產業人才，提供智能實作場域，提供機器人上、中、下游產業實作平臺，期待藉由AI智慧解決產業問題，本次國際新創機器人也將匯集機器人相關領域產業超過80家業者共同參與，連結國內、外產學合作鏈接培育人才，以串連在地觀光，輔以推廣合作及國內、外市場行銷拓展，促進產業生活體驗價值提升，讓世界看到臺灣。