2020光電展 Micro LED/ 5G和國防太空四大主題館 群創與中華電信參展大秀新產品技術

由財團法人光電科技工業協進會(PIDA)主辦，每年光電產業最大盛事「OPTO TAIWAN國際光電大展」將於2020年10月21日至10月23日於南港世貿一館登場。海內外共8國81家111個攤位業者展出，內容以光電科技為核心，整合半導體、電子、光通訊、雷射、光學、精密機械等關聯領域；完整展出光電應用產業之材料、元/組件、應用產品、生產設備、廠務設施及軟硬體技術。2020年「OPTO TAIWAN國際光電大展」將規劃四大特色亮點，分別為Micro LED主題館、5G光通訊主題館、國防光電專區與太空光電專區。

三天展會中同時規劃有12場分場論壇，論壇主題亮點為矽光子通訊技術、Micro LED應用趨勢、防疫光電智慧應用、量子資訊科技發展、太空光電產業應用趨勢及匯集光電及科技業產業領袖參與的聯合電子產業高峰會論壇。國際光電大展為台灣光電產業搭建進軍市場的展現舞台，透過展會平台讓台灣的光電產品備受全球矚目，現已成為全球最重要的光電展覽之一，歡迎各界踴躍參與，一同創造台灣光電新價值。

Micro LED主題館-揭終極顯示器時代

Micro LED為LED產業最前端研發技術，此次邀請到國內外共8個國家18家廠商同期展出，展出之海外業者包含全球領先的半導體設備商如美國Applied Materials、KLA，世界知名化合物半導體MOCVD磊晶設備商Aixtron、VEECO，日本ULVAC、以色列Orbotech、芬蘭Picosun、英國SPTS等業界龍頭共襄盛舉。國內業者則涵蓋Micro LED台灣產業鏈上中下游業者代表，群創、錼創、元鋒、和蓮等知名大廠共襄盛舉。

科技部矽光子和光通訊主題館-迎接5G新生活

光通訊將是未來5G發展中不可或缺的關鍵技術所在，此次在5G光通訊展區亮點包含科技部1.6Tb/s矽光子光收發引擎、通訊應用矽晶光電同調收發模組相關技術與矽光子光載毫米波天線等5家大學研發成果。展出業者包含；中華電信、聯發科等知名廠商，與光通訊元件業者如；亞洲光學、前鼎光電、波若威科技、明虹科技、千才科技、思渤科技及上詮光纖及光通訊儀器廠光創科技等業者參與展出。想了解更多光通訊相關技術發展亦可參與於10/21(三)上午9:00舉行之分場論壇「資料中心的矽光子及超快光通訊技術研討會」。

國防光電專區-軍民兩用科技展示

國防光電專區中，展出亮點技術包含；測溫熱顯像儀、陣列雷達、近年最夯的無人機防禦系統、光電追蹤系統、氮化鎵磊晶技術及射頻功率元件研發與雷射合束器模組，同時將展出飛控元件如GPS導航接收機、MEMS IRU、星象儀與反應輪等設備。此區將可一窺光電技術在國防科技發展的相關應用。

太空光電專區-國星國造推動國產化

配合政府政策，未來10年台灣將發射10顆衛星，要讓台灣有「太空產業」。國家太空中心將展出獵風者衛星(TRITON)，為太空中心自行設計、製造的衛星，計畫發展一顆300公斤級的衛星搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行土壤特性、海氣交互作用、颱風強度預測等研究；預計於2022年6月發射，於展會現場徵求之光電元件合作需求為影像感測器，太陽能電池等。